◾ Fenari, Çelebi Mehmed tarafından Bursa kadılığı görevinin kendisine tevdi edilmesinin ardından II. Murad tarafından müftülük yani şeyhülislamlık makamına getirilir. Böylece Molla Fenari Osmanlı Devleti'nin ilk şeyhülislamı olarak kabul edilir.

Şeyhülislam nedir?

Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıdfının başı olarak kabul edilen makam.

◾ 15 Mart 1431 tarihinde vefat eden Molla Fenari; hayatı boyunca öğrenci yetiştirme gayreti çinde olan, telif eserler neşreden, adil ve samimi bir alim portresi çizer.