Ticaret hayatında ahlaki özellikler

◾ Müslümanlık sadece bir görünüş değil aynı zamanda yaşam pratiğini de içerisinde barındırır. Dili ile doğruyu dile getiren Müslüman, eylemleri ile de Hak Teala'yı hatırlatır.

◾ Dinimizde çalışmak ve helal daireden rızık temin etmek teşvik edilmiş hatta övülmüş bir eylemdir. Tacirlik yaşantısında hakkaniyetli bir tüccar olmak ise Müslüman ahlakının özüdür.

İSLAM AHLAKI