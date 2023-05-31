Ticaret hayatında ahlaki özellikler
Alemlerin Rabbi olan Allah Teala Müslümanların birbirine iyilikle mukabele etmesini istemektedir. Sosyal hayattaki farklar Müslümanların arasındaki kardeşliğe zarar vermemelidir. İşçi, işveren ve müşteriler İslam ahlakının temel prensipleri ile hareket ederek ticareti ayakta tutmalıdır.
Giriş Tarihi: 31.05.2023
17:56
Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
18:30
◾ Müslümanlık sadece bir
görünüş değil aynı zamanda yaşam pratiğini de içerisinde barındırır. Dili ile doğruyu dile getiren Müslüman, eylemleri ile de Hak Teala'yı hatırlatır.
◾ Dinimizde
çalışmak ve helal daireden rızık temin etmek teşvik edilmiş hatta övülmüş bir eylemdir. Tacirlik yaşantısında hakkaniyetli bir tüccar olmak ise Müslüman ahlakının özüdür.
İSLAM AHLAKI
◾ Bu minvalde
müşteri, işveren ve işçinin birbirleri üzerinde hakları bulunur. İslam ahlakı gereği dürüst, güvenilir ve kardeşlik yüklü bir ilişki inşa etmek elzemdir.
BORCU ZAMANINDA ÖDEMEK
◾ Bir
sözler, akidler manzumesi olan ticaret hayatında borçların zamanında ödenmesi ve kimsenin zor durumda kalmaması önemli bir kaidedir.
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Söze, akde riayet etmemek, var olan borcu geciktirerek taraflardan birini zor, sıkıntılı durumda bırakmak aynı zamanda ciddi bir kul hakkı ihlalidir.
İSLAM'DA BORÇLANMA NASIL OLMALIDIR?
ALDATMAK
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Bizi aldatan bizden değildir"
(Müslim, İman, 43, 164 - İbn Mace, Ticârât 45)
◾ Bir kusurlu malı kusursuzcasına, aldatarak müşteriye satmak
insan aldatmaktır. Müslüman aldatmaktan uzak olan kişidir. Ticarette denge unsuru göz önüne alındığında Efendimiz (SAV) Müslümanları uyarmış ve bu minvalde davranışlarda bulunmaya davet etmiştir.
TUHAF ZAMANLAR VE ALDATMA KÜLTÜRÜ
ÖLÇÜYE HAKİM OLMAK
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Hz. Şuayb'in (AS) peygamber olarak gönderildiği Medyen halkının helak olma sebeplerinden birisi ö lçüde yaptıkları hileydi. Müslümanlar tartıda adil olmalıdır.
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Resul- i Ekrem (SAV) bilhassa pazar yerlerinde ölçü ve tartıda hile yapanları alenen uyarmış, bu eylemin Allah Teala'nın hoşuna gitmeyen işlerden olduğunu söylemiştir.
MUTAFFİFİN SURESİNDEN MÜSLÜMANLARA ÖĞÜTLER