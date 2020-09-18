Kudüs’ün ilk kadısı: Ubade bin Samit

Ayrıca, bu Medineli ilk Müslümanlar, Peygamber Efendimiz ile aralarında şu şekilde bir anlaşma yaptılar:

"Gerek sıkıntı ve darlıkta ve gerekse refah ve sevinç halinde söz dinlemek ve itâat etmek başta gelir. Ve sen bizzat, bizim üstümüzde bir tercihe sahip olacaksın ve senin hiçbir iyi hareketinde sana karşı itâatsizlik etmeyeceğiz."

Ubade bin Samit de Peygamber Efendimize biat ederken: "Ya Resûlullah! Allah yolunda hiç bir kınayıcının kınaması beni yolumdan alıkoymamak üzere sana biat ediyorum." dedi.

Peygamberimiz, başına gelen musibetlerde nasıl davranmıştı?