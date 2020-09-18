Kudüs’ün ilk kadısı: Ubade bin Samit
Medineli sahabelerden Ubade bin Samit, ashab-ı suffenin hocası, Filistin'in ilk kadısıydı. Birinci Akabe Biatı'ndan sonra gösterdiği ahde vefa ile ayetlerin nazil olmasına vesile oldu. İslam'ı öğretmek dışında görev kabul etmeyen Ubade bin Samit, Peygamber Efendimiz döneminde Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyen 5 sahabeden biriydi. Peki, hangi olay üzerine ayetler nazil oldu?
Giriş Tarihi: 18.09.2020
18:16
Güncelleme Tarihi: 18.09.2020
19:22
Medine'de doğan Ubade bin Samit, ensarın Hazrec koluna mensuptur. Risaletin 12. yılında on iki Medineli Müslümanla Mekke'ye giderek Birinci Akabe Biatı'nda bulundu.
Akabe biatları nedir?
Birinci Akabe Biatı'nda müminler, gece vakti gizlice Hz. Peygamberle buluşarak görüştüler. Bu görüşme sonunda Müslümanlar şu hususlarda Resulullah'a (sav) biat etti:
Allah'a hiçbir şeyi eş ve ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, kimseye iftira etmemek, hiçbir hayırlı işe karşı çıkmamak.
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Bu biattan sonra Peygamber Efendimiz, kendilerine hitaben şöyle konuştu:
"
Sizden, verdiği sözde duranın ücret ve mükâfatını Allah, tekeffül etmiş, onlara cenneti hazırlamıştır. Kim insanlık icabı, bunlardan birini işler de ondan dolayı dünyada cezaya uğratılırsa, bu ona kefaret olur. Kim de yine bunlardan, insanlık haliyle birini irtikâp eder de işlediği o şeyi Allah gizler, açığa vurmazsa, onun işi de Allah'a kalır. Dilerse onu bağışlar, dilerse azaba uğratır."
(İbni Hişâm, Sîre: 2/75-76; İbni Sa'd, Tabakât: 1/220; Taberî, Tarih: 2/235)
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PEYGAMBER EFENDİMİZE VERİLEN SÖZ
Ayrıca, bu Medineli ilk Müslümanlar, Peygamber Efendimiz ile aralarında şu şekilde bir anlaşma yaptılar:
"Gerek sıkıntı ve darlıkta ve gerekse refah ve sevinç halinde söz dinlemek ve itâat etmek başta gelir. Ve sen bizzat, bizim üstümüzde bir tercihe sahip olacaksın ve senin hiçbir iyi hareketinde sana karşı itâatsizlik etmeyeceğiz."
Ubade bin Samit de Peygamber Efendimize biat ederken: "
Ya Resûlullah! Allah yolunda hiç bir kınayıcının kınaması beni yolumdan alıkoymamak üzere sana biat ediyorum." dedi.
Peygamberimiz, başına gelen musibetlerde nasıl davranmıştı?
AKABE BİATINDA BULUNAN SAHABELER
İlk Akabe Biatı olarak adlandırılan Medineli Müslümanların bu sözleri, huzurlu bir toplumun temelini oluşturuyordu.
Ubade bin Samit ile beraber şu sahabeler bulunuyordu: Es'ad bin Zürâre, Avf bin Hâris, Muâz bin Hâris, Râfî' bin Mâlik, Zekvan bin Kays, Yezid bin Sa'lebe, Abbas bin Ubâde, Kutbe bin Âmir, Ukbe bin Âmir, Uveym bin Sâîde, Ebü'l-Heysem Mâlik bin Teyyihân.
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UBADE’NİN GÖSTERDİĞİ AHDE VEFA
Medineli sahabe, doğruyu söylemekten çekinmez ve sözüne sadıktı. Ubade bin Samit'in ailesi ile Medine'deki Benî Kaynuka Yahudileri arasında eski bir anlaşma vardı. Allah Resulü, Medine'ye gelince Yahudiler sulh yapmış gibi gözükse de fitne çıkarmaya başladılar. Müslümanlara iftira atıp tehdit ettiler. Bunun üzerine Ubade bin Samit ahdine vefa göstererek Peygamberimize (sav) "
Ben Allah ile peygamberinin ve müminlerin dostuyum. Şu kafirlerle yaptığım anlaşma ve dostluktan vazgeçerim" dedi. Onun bu davranışı üzerine Maide suresinin 51- 56. âyetleri nazil oldu.
Dini ahlak olarak vefa