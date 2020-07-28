Kredi ile kurbanlık almak caiz mi? Kredi kartı ile kurbanlık alınır mı?

Krediyle ya da kredi kartı ile kurbanlık almak caiz mi sorusu sık soruluyor. Kurban Bayramı'na yaklaşırken vatandaşlar kurbanlık alımını kredi kartı ya da kredi çekerek gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceklerini merak ediyorlar. Diyanet'in kredi ile kurbanlık alma konusunda açıklamaları bulunuyor. Peki, kredi ile kurbanlık almak caiz mi? Kredi kartı ile kurbanlık alınır mı? Faizli parayla kurban kesilir mi?