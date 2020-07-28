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Kredi ile kurbanlık almak caiz mi? Kredi kartı ile kurbanlık alınır mı?

Krediyle ya da kredi kartı ile kurbanlık almak caiz mi sorusu sık soruluyor. Kurban Bayramı'na yaklaşırken vatandaşlar kurbanlık alımını kredi kartı ya da kredi çekerek gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceklerini merak ediyorlar. Diyanet'in kredi ile kurbanlık alma konusunda açıklamaları bulunuyor. Peki, kredi ile kurbanlık almak caiz mi? Kredi kartı ile kurbanlık alınır mı? Faizli parayla kurban kesilir mi?

Giriş Tarihi: 28.07.2020 19:23
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KREDİ KARTI İLE KURBANLIK ALINIR MI?
KREDİ KARTI İLE KURBANLIK ALINIR MI?

Kredi kartı ile kurbanlık alınıp alınamayacağı konusu Kurban Bayramı'nda merak edilen konulardan biridir. Kurban kesmekle mükellef kişi, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabileceği ifade edilir.

Borçla kurban kesilir mi? Diyanet açıklaması…

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Kredi kartı ile kurbanlık alımında dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Kurbanlık bedelinin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.

Kurban Bayramı'nda oruç tutulur mu? Diyanet'in bayramda oruç açıklaması…

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FAİZLİ PARAYLA KURBAN KESİLİR Mİ?
FAİZLİ PARAYLA KURBAN KESİLİR Mİ?

Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir.

Kurban vekaleti verilirken ne denir? Kurban vekaleti nasıl alınır, verilir?

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KURBAN KİMLERE DÜŞER?
KURBAN KİMLERE DÜŞER?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, bâliğ (ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir.

2020 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram hangi gün? Kurban Bayramı tarihi…

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KREDİ İLE KURBANLIK ALMAK CAİZ Mİ?
KREDİ İLE KURBANLIK ALMAK CAİZ Mİ?

İster vacip isterse nafile olarak kurban kesecek kimse, kurbanını peşin satın alabileceği gibi, borçlanarak da satın alabilir. Bu, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak faizli borç alması durumunda faiz verme yasağını işlediği için günaha girmiş olur.

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Kendi imkânlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun değildir. Diyanet'in borçla, kredi ile kurbanlık alma konusundaki açıklaması da bu yöndedir ve dini hükümler bakımında kurban kesmesi vacip olmayan ve imkânı el vermeyenlerin kurban kesmemesi gerektiği belirtilmiştir.

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