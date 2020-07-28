2020 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram hangi gün? Kurban Bayramı tarihi…
Kurban Bayramı, İslam dünyasının heyecanla beklediği mübarek günlerdendir. Milyonlarca Müslüman, Allah'a kulluğun bir vazifesi olan kurban ibadetini ifa etmek gün sayıyor. Kurban Bayramı ne zaman sorusunun yanıtını merak ediyor. Diyanet, yayınladığı dini günler takviminde Kurban Bayramının hangi gün olduğunu açıklamıştı. Peki, 2020 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi gün? Kurban kesmek ne zaman farz oldu? 2020 Kurban Bayramı tarihi…
Giriş Tarihi: 28.07.2020
10:14
Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
14:51
2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2020 Kurban Bayramı ne zaman sorusu sık soruluyor. İslam dünyası için önemli bir yeri olan Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Pek çok Müslümanın aklında Kurban Bayramı hangi gün sorusu var. Kurban Bayramı, tüm Müslümanların heyecan ve sevinçle beklediği, kurban ibadetini yerine getirdiği bir bayram. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü itibariyle idrak edilecek.
KURBAN KESMEK NE ZAMAN FARZ OLDU?
Kurban kelimesi dini literatürde "Allah'a yaklaşılan şey, Allah'a yakınlık sağlamak, ibadet amacıyla belli bir vakitte belli cinsten hayvanları kesmeyi" ifade eder.
Kurban kesmek, Hicret'in 2. yılı yani miladi takvime göre 624 yılından itibaren Müslümanlar için söz konusu olmuştur. Peygamber Efendimiz bu tarihten itibaren Kurban Bayramlarında kurban kesmeye başlamış, hac ve umre sırasındaki uygulamaları ve kurbanla ilgili hadisleri Müslümanlar için yol gösterici olmuştur.
Kurban keserken yapılan dualar neler?
Diyanet'in açıkladığı takvime göre arife günü 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor.
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
KURBAN KESİMİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?
Kurban kesimi, vakit olarak bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden (sabah namazı vakti girdikten) itibaren başlar.
Kurban kestikten sonra kılınan namaz kaç rekat?
Hanefî mezhebine göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder. Bu vakit içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir.
Kurban Bayramı, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutan bir bayramdır. Sosyal adaletin gelişmesini ve Müslümanlar arasında birliği sağlar.
Kişi, kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur.
Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor?
KURBAN KESMENİN FAZİLETLERİ
İslami kıstaslara göre zengin sayılan Müslümanların, malını Allah'ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda alışkanlık verir. Dünya malına düşkünlükten ve cimrilik hastalığından kurtarır.
Fakirin de varlıklı kullar sayesinde Allah'a şükretmesine, yeryüzünde dünya nimetlerinin dağılımım konusunda karamsarlıktan kurtulmasına vesile olur.