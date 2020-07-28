2020 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram hangi gün? Kurban Bayramı tarihi…

2020 Kurban Bayramı ne zaman sorusu sık soruluyor. İslam dünyası için önemli bir yeri olan Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Pek çok Müslümanın aklında Kurban Bayramı hangi gün sorusu var. Kurban Bayramı, tüm Müslümanların heyecan ve sevinçle beklediği, kurban ibadetini yerine getirdiği bir bayram. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü itibariyle idrak edilecek.