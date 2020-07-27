Kurban keserken yapılan dualar neler? Kurbana niyet nasıl yapılır? Ayetlerle kurban kesimi...

Her ibadette olduğu gibi, kurban hususunda da dikkat edilmesi gereken kurallar bulunur. Bunların başında ise kurban nasıl kestiğimiz gelmektedir. Bu doğrultuda, 'Kurban keserken nasıl niyet edilir ve okunacak dualar nelerdir?' sorusunun yanıtı oldukça önemlidir. Kurban keserken nasıl niyet edileceğinden, okunacak dualara, ayetlere kadar dikkat edilmesi gereken pek çok husus vardır.

Kurban hakkında merak edilenler