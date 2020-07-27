Kurban keserken yapılan dualar neler? Kurbana niyet nasıl yapılır? Ayetlerle kurban kesimi...
Kurban keserken yapılan dualar neler? Kurbana niyet nasıl yapılır? Ayetlerle kurban kesimi...
Kulu Allah'a yaklaştıran, onun samimiyetini gösteren ibadetlerden biri olan kurbana sayılı günler kaldı. Mübarek Kurban Bayramı sebebiyle konuya yönelik çeşitli sorgulamalar da artış gösterdi. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte konuya ilişkin olarak kurban keserken yapılan dualar neler? Kurbana niyet nasıl yapılır? Hayvanı keserken besmele çekmenin hükmü nedir? gibi sorulara diyanet bilgisi ile cevap aranıyor. İşte ayetlerle kurban kesimi...