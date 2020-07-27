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Kurban keserken yapılan dualar neler? Kurbana niyet nasıl yapılır? Ayetlerle kurban kesimi...

Kulu Allah'a yaklaştıran, onun samimiyetini gösteren ibadetlerden biri olan kurbana sayılı günler kaldı. Mübarek Kurban Bayramı sebebiyle konuya yönelik çeşitli sorgulamalar da artış gösterdi. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte konuya ilişkin olarak kurban keserken yapılan dualar neler? Kurbana niyet nasıl yapılır? Hayvanı keserken besmele çekmenin hükmü nedir? gibi sorulara diyanet bilgisi ile cevap aranıyor. İşte ayetlerle kurban kesimi...

Giriş Tarihi: 27.07.2020 18:50
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KURBANIN FAZİLETİ
KURBANIN FAZİLETİ

Allah Teâlâ'nın rızasını kazanmak niyetiyle, karşılıksız olarak fakir ve muhtaçlara yardım etmek, iyilik ve ihsanda bulunmak da Müslümanın önemli vazifelerinden biridir.

Kurban, ayrıca kulu Allah'a yaklaştıran, onun samimiyetini gösteren bir ibadettir. Allah'ın emrine boyun eğmenin bir nişanesi olan kurbanda Müslümanları bir arada tutma, kardeşlik bağlarını güçlendirme gibi maddi ve manevi pek çok hikmet vardır.

Kurban kestikten sonra kılınan namaz kaç rekat, nasıl niyet edilir?

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KURBAN KESERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
KURBAN KESERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Her ibadette olduğu gibi, kurban hususunda da dikkat edilmesi gereken kurallar bulunur. Bunların başında ise kurban nasıl kestiğimiz gelmektedir. Bu doğrultuda, 'Kurban keserken nasıl niyet edilir ve okunacak dualar nelerdir?' sorusunun yanıtı oldukça önemlidir. Kurban keserken nasıl niyet edileceğinden, okunacak dualara, ayetlere kadar dikkat edilmesi gereken pek çok husus vardır.

Kurban hakkında merak edilenler

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KURBAN KESERKEN NASIL NİYET EDİLİR?
KURBAN KESERKEN NASIL NİYET EDİLİR?

Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve kurbanın kendisi adına kesilmesidir.

İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir. (Kâsânî, Bedâî', V, 46; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 190-191)

Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor?

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KURBAN KESERKEN OKUNACAK SURELER
KURBAN KESERKEN OKUNACAK SURELER

Kurban kesileceği yere eziyet verilmeden götürülür. Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek şekilde sol tarafı üzerine yatırılır. Sağ arka ayağı serbest bırakılarak, diğer üçü bağlanır ve kıbleye karşı durularak şu âyetler kurban sahibi veya vekili tarafından okunur:

(el-En'âm, 162) اِنَّ صَلَات۪ي وَنُسُك۪ي وَمَحْيَايَ وَمَمَات۪ي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَۙ

En'am Suresi 162. ayeti dinlemek için tıklayınız

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(el-En'âm, 79) اِنّ۪ي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَن۪يفًا وَمَٓا اَنَا۬ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَۚ

En'am Suresi 79. ayeti dinlemek için tıklayınız

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