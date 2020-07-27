Kurban keserken nelere dikkat edilir? Kurban hakkında merak edilenler
Kurban, kulu Allah'a yaklaştıran, onun samimiyetini gösteren bir ibadettir. Allah'ın emrine boyun eğmenin bir nişanesi olan kurbanda Müslümanları bir arada tutma, kardeşlik bağlarını güçlendirme gibi maddi ve manevi pek çok hikmet vardır. Her ibadette olduğu gibi, kurban hususunda da dikkat edilmesi gereken kurallar bulunur. Bu konudaki hükümler, Peygamberimizin (sav) hadisleri ve uygulamalarıyla belirlenmiştir. Peki, kurban keserken nelere dikkat edilir? Kimler kurban kesebilir? Taksitle kurban kesilir mi? Kurban kestikten sonra kılınan namaz nedir? Kurban kesimi sırasında okunacak dualar hangileridir? Sizler için Diyanet'e kurban hakkında sıkça sorulan soruları derledik.
Giriş Tarihi: 27.07.2020
09:17
Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
09:38
Kurban ibadetinin hükmü nedir?
Sözlükte yaklaşma ve Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen
kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmayı ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
Hanefî mezhebine göre
akıl sağlığı yerinde, buluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka -nâmî (artıcı) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaksızın- nisap miktarı mala sahip olup seferî olmayan her Müslümanın kurban bayramı günlerinde udhiyye kurbanı kesmesi vaciptir. Diğer mezheplerin çoğuna göre ise bu kurbanı kesmek sünnet-i müekkededir.
Allah'a teslimiyetin zirvesi: Hz. İsmail
Kurbanın dinî dayanağı nedir?
Kurban, Kur'an-ı Kerim, sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadet olup
hicretin ikinci yılında meşru kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır: " (Hac, 22/28), " ...Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin." Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık..." (Hac, 22/34)
Sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerde, Hz. Peygamber (sav), kurban bayramında Allah katında
en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade etmiştir. Nitekim kendisi de kurbanın meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kesmiştir.
Ayrıca hicretin ikinci yılından günümüze kadarki süreçte Müslümanların kurban kesmeleri, bu konuda görüş birliği olduğunu da göstermektedir.
Osmanlı'da Kurban Bayramı nasıl idrak edilirdi?
Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş,
temel ihtiyaçları ve borçlarından başka -nâmî (artıcı) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaksızın- nisap miktarı mala sahip olup seferî olmayan her Müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gram altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.
Borçlunun kurban kesmesi gerekir mi?
Kurban, zorunlu ihtiyaçları ve borçları dışında belirli (nisap) miktarda mala sahip olan kişiye vaciptir. Hz. Peygamber (sav) imkân bulduğu halde
kurban kesmeyenlerle ilgili ağır ifadeler taşıyan hadisiyle, bir taraftan kurban ibadetinin imkân bulmaya, güç yetirmeye bağlı olduğunu ifade ederken, bir yandan da güç yetirenin kurban kesmesinin gerektiğine işaret etmektedir.
Buna göre kurban ibadetiyle yükümlü olabilmek için belli bir malî imkâna sahip olmak gerekir ki, bunun ölçüsü de kişinin temel ihtiyaçları ve borçlarından başka -nâmî (artıcı) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaksızın- 8
0.18 gram altına ya da bunun değerinde para veya mala sahip olmasıdır.
Neden kurban keseriz?