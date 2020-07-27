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  • Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor? Teşrik tekbirleri nasıl yapılır? Teşrik tekbiri kazası...

Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor? Teşrik tekbirleri nasıl yapılır? Teşrik tekbiri kazası...

Kurban bayramının yaklaştığı şu günlerde Müslümanlar bu mübarek zamanın sevinciyle dolup taşıyor. Bayram arefesinde milyonlarca Müslüman namazlar kılarak, dualar ederek bayramı karşılamaya hazırlanıyor. Bayramın gelmesiyle birlikte merak edilen sorulardan biri teşrik tekbirinin ne demek olduğu… Peki, teşrik tekbiri ne zaman başlıyor? Teşrik tekbiri nasıl getirilir, kaç defa okunur? Merak edilen bir diğer husus da teşrik tekbirinin kazası olur mu? İşte tüm detaylarıyla teşrik tekbiri ve anlamı…

Giriş Tarihi: 27.07.2020 16:41
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TEŞRİK TEKBİRİ NE DEMEK?
TEŞRİK TEKBİRİ NE DEMEK?

Kurban bayramının son üç gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire verilen ad.

Sözlükte "doğuya doğru gitmek; eti parçalayıp kayalar üzerine sererek güneşte kurutmak; yüksek sesle tekbir almak, bayram namazını kılmak için musallâya (müşerrak) çıkmak" anlamlarındaki teşrîk, terim olarak zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla tekbir getirmeyi ifade eder.

Kurban keserken nelere dikkat edilir? Kurban hakkında merak edilenler

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Vaktiyle bayramın birinci günü Mina'da kesilen kurbanların etleri, bayramın 2., 3. ve 4. günlerinde güneşte kurumaya bırakılırdı. Bu sebeple bu üç güne et kurutma günleri anlamında "eyyam-ı teşrik / teşrik günleri" denilmiştir. Tekbir ise Allah'ı ululamak, yüceltmek demektir.

Kurban kestikten sonra kılınan namaz kaç rekat, nasıl niyet edilir?

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TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN YAPILIR?
TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN YAPILIR?

Kurban bayramının arefe günü (9 zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. gününe ikindi namazına kadar (13 zilhicce) ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra toplam 23 defa yapılır.

Osmanlı'da Kurban Bayramı nasıl idrak edilirdi?

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TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?
TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Teşrik tekbiri, mükellef olan her Müslüman'ın üzerine vaciptir. Teşrik tekbiri, Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazların akabinde okunur. Yani Arefe günü (30 Temmuz Perşembe) okunmaya başlanan teşrik tekbiri bayramın 4. günü (3 Ağustos Pazartesi) okunur ve bu şekilde toplam 23 vakit okunmuş olunur.

Teşrik tekbirinin, sola selam verdikten hemen sonra ara vermeden, yerinden kalkmadan, mescitten çıkmadan ve dünya kelâmı konuşmadan okunması gerekir.

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TEŞRİK TEKBİRİ ARAPÇA
TEŞRİK TEKBİRİ ARAPÇA

اَللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ لاا اِلهَ اِلاَّ اللّه وَاللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ

Kurbanın önemi nedir?

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