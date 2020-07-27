Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor? Teşrik tekbirleri nasıl yapılır? Teşrik tekbiri kazası...

Kurban bayramının yaklaştığı şu günlerde Müslümanlar bu mübarek zamanın sevinciyle dolup taşıyor. Bayram arefesinde milyonlarca Müslüman namazlar kılarak, dualar ederek bayramı karşılamaya hazırlanıyor. Bayramın gelmesiyle birlikte merak edilen sorulardan biri teşrik tekbirinin ne demek olduğu… Peki, teşrik tekbiri ne zaman başlıyor? Teşrik tekbiri nasıl getirilir, kaç defa okunur? Merak edilen bir diğer husus da teşrik tekbirinin kazası olur mu? İşte tüm detaylarıyla teşrik tekbiri ve anlamı…