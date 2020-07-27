Kurban kestikten sonra kılınan namaz kaç rekat, nasıl niyet edilir?
Kurban bayramının idrak edileceği bugünlerde Müslümanların en çok merak ettiği konulardan biri de kurban kestikten sonra namazdır. Akıl sağlığı yerinde, hür, dini ölçülere göre zengin sayılan her Müslüman kurban kesmekle yükümlüdür. Peki, kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi? Şükür namazı nasıl kılınır? Kurban kestikten sonra kılınan namaz kaç rekat, nasıl niyet edilir? İşte Diyanet'e göre kurban kestikten sonra kılınan namaz...
Giriş Tarihi: 27.07.2020
14:53
Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
14:54
Kurban, kulu Allah'a yaklaştıran, onun samimiyetini gösteren bir ibadettir. Allah'ın emrine boyun eğmenin bir nişanesi olan kurbanda Müslümanları bir arada tutma, kardeşlik bağlarını güçlendirme gibi maddi ve manevi pek çok hikmet vardır.
Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar; sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir. Peki, kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi?
Kurban hakkında merak edilenler
Esas olarak kurban namazı diye bir
namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için şükür niyetiyle nafile namaz kılabilir.
Şükür namazı iki rekat olarak kılınır. Namaz kılmanın mekruh olduğu kerahat vakitler haricinde her zaman kılınabilir. Namazın edası sırasında secdede Allah'a şükredilir ve edilebildiği kadar dua edilir.
Peygamberimiz Efendimizin de bazı zamanlar bu şekilde namaz kıldığı bildirilir. Bu konuyla ilgili hadis-i şerifte şöyle buyurulur: "
(İbni Mâce, Salât, 192) Efendimiz, sevindiğinde veya sevindirici bir haber aldığında, Allah'ın bu ihsanına şükretmek için secdeye kapanır ve namaz kılardı."
Allah'a teslimiyetin zirvesi: Hz. İsmail
1.Rekat
Şükür namazına "
Niyet ettim Allah rızası için Şükür namazı kılmaya" diye niyet edilir.
"Allahu Ekber" diyerek tekbir alınır ve namaza başlanır. Sübhaneke okunur ve euzü besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunur.
Ardından Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet miktarı uzunlukta ayetler okunur.
"Allahu Ekber" denir ve Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükûdan doğrulur: "Semi Allahu limen hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar "Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
2. Rekat
Ayağa kalkarak kıyama durulur. Besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunur.
Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet miktarı uzunlukta ayetler okunur.
"Allahu Ekber" denir ve Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükûdan doğrulur: "Semi Allahu limen hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
Ardından secdeye gidilir.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.