Kurban kestikten sonra kılınan namaz kaç rekat, nasıl niyet edilir?

Kurban, kulu Allah'a yaklaştıran, onun samimiyetini gösteren bir ibadettir. Allah'ın emrine boyun eğmenin bir nişanesi olan kurbanda Müslümanları bir arada tutma, kardeşlik bağlarını güçlendirme gibi maddi ve manevi pek çok hikmet vardır.

Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar; sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir. Peki, kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi?

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