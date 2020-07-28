Borçla kurban kesilir mi? Diyanet açıklaması…

Bir kimsenin kurban ibadetiyle yükümlü olabilmesi için belli bir malî imkâna sahip olması gerekir. Bunun ölçüsü de 80.18 gram altına ya da bunun değerinde para veya mala sahip olmasıdır. Zekat ibadetinde olduğu gibi üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaz.