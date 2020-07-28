Borçla kurban kesilir mi sorusu Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Kurban ibadeti, İslami olarak bazı hükümleri taşıyan kişilere vaciptir. Zorunlu ihtiyaçları ve borçları dışında belirli miktarda mala sahip olan kişi, kurban ibadetini yerine getirmelidir. Peygamber Efendimiz hadislerinde maddi olarak gücü yetenlerin kurban kesmesinin gerektiğine işaret etmiştir. Peki, kimler kurban kesebilir? Borcu olanlar kurban kesebilir mi? Borçla kurban kesilir mi? Diyanet açıklaması…
Giriş Tarihi: 28.07.2020
18:58
Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
19:17