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Borçla kurban kesilir mi? Diyanet açıklaması…

Borçla kurban kesilir mi sorusu Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Kurban ibadeti, İslami olarak bazı hükümleri taşıyan kişilere vaciptir. Zorunlu ihtiyaçları ve borçları dışında belirli miktarda mala sahip olan kişi, kurban ibadetini yerine getirmelidir. Peygamber Efendimiz hadislerinde maddi olarak gücü yetenlerin kurban kesmesinin gerektiğine işaret etmiştir. Peki, kimler kurban kesebilir? Borcu olanlar kurban kesebilir mi? Borçla kurban kesilir mi? Diyanet açıklaması…

Giriş Tarihi: 28.07.2020 18:58 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 19:17
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KİMLER KURBAN KESEBİLİR?
KİMLER KURBAN KESEBİLİR?

Bir kimsenin kurban ibadetiyle yükümlü olabilmesi için belli bir malî imkâna sahip olması gerekir. Bunun ölçüsü de 80.18 gram altına ya da bunun değerinde para veya mala sahip olmasıdır. Zekat ibadetinde olduğu gibi üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaz.

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BORCU OLANLAR KURBAN KESEBİLİR Mİ?
BORCU OLANLAR KURBAN KESEBİLİR Mİ?

Borcu olanlar kurban kesebilir mi sorusu sık soruluyor. Kişinin maddi olarak gücü olmakla birlikte borcu da varsa ve borcu ile asli ihtiyaçları çıktıktan sonra nisap miktarı malı kalırsa o kişi kurban keser.

Kurban Bayramı'nda oruç tutulur mu? Diyanet'in bayramda oruç açıklaması…

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Fakat temel ihtiyaçları ve borçları için ayıracağı para haricinde bu kadar bir mala sahip olmayan kişinin kurban kesmesi gerekmez.

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DİYANET BORÇLA KURBAN AÇIKLAMASI
DİYANET BORÇLA KURBAN AÇIKLAMASI

Diyanet, borçla kurban konusunda kişinin kendisini ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri zor durumda bırakarak, borç alarak kurban kesmesini hoş görmemektedir.

Arefe günü kurban kesmek caiz midir? Diyanet'e göre Arefe günü kurban kesmenin hükmü...

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Allah'ın hiçbir Müslüman'a çekemeyeceği yükten fazlasını yüklemediği ifade edilmiş, borçla kurban kesmek tavsiye edilmemiştir.

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BORÇLA KURBAN KESİLİR Mİ?
BORÇLA KURBAN KESİLİR Mİ?

İslami hükümlere göre kişi kurban kesecek konumda değilse, kendisini böyle bir sorumluluğun altına sokmamalıdır. Kurban kesenler, kesmeyenleri de sürece katmalı ve paylaşım ruhu oluşmalıdır.

Kurban gece kesilir mi? Kurban en son hangi güne kadar kesilir? Kurban hangi günlerde kesilir?

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