Arefe günü kurban kesmek caiz midir? Diyanet'e göre Arefe günü kurban kesmenin hükmü...
Arefe günü kurban kesmek caiz midir? Diyanet'e göre Arefe günü kurban kesmenin hükmü...
Müslümanların kutsal bayramı kurban 31-3 Temmuz tarihleri arasında ihya edilecek. Arefe günü ise 30 Temmuz 2020 Perşembe günü idrak edilecek. Vatandaşlar bugünlerde "Arife günü kurban kesilir mi? Kurban ne zaman kesmeye başlanır?" sorularını araştırıyor. Peki, arefe günü kurban kesmek caiz midir? Arefe günü ne kurbanı kesilir? Kurban kesim vakti ne zaman başlar? Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Arife gününün önemi nedir? İşte Diyanet'e göre Arefe günü kurban kesmenin hükmü...
Giriş Tarihi: 28.07.2020
15:00
Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
15:02