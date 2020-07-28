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Arefe günü kurban kesmek caiz midir? Diyanet'e göre Arefe günü kurban kesmenin hükmü...

Müslümanların kutsal bayramı kurban 31-3 Temmuz tarihleri arasında ihya edilecek. Arefe günü ise 30 Temmuz 2020 Perşembe günü idrak edilecek. Vatandaşlar bugünlerde "Arife günü kurban kesilir mi? Kurban ne zaman kesmeye başlanır?" sorularını araştırıyor. Peki, arefe günü kurban kesmek caiz midir? Arefe günü ne kurbanı kesilir? Kurban kesim vakti ne zaman başlar? Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Arife gününün önemi nedir? İşte Diyanet'e göre Arefe günü kurban kesmenin hükmü...

Giriş Tarihi: 28.07.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 15:02
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Arife gününün önemi nedir?
Arife gününün önemi nedir?

Arife, Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arife günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır.

Peygamberimiz arife gününün faziletine ilişkin olarak "Arife gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arife günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, "Sıyâm", 196-197) nakledilmiştir.

Kurban gece kesilir mi?

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Arife günü ne yapılır?
Arife günü ne yapılır?

Arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."

Arife günü okunacak dualar nelerdir?

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Kurban ne zaman kesilir?
Kurban ne zaman kesilir?

Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde, namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur.

Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor?

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Arife günü kurban kesilir mi?
Arife günü kurban kesilir mi?

Kurban kesme günleri, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü kesilir. Bayram namazı kılınan yerlerde namazdan sonra başlar Bayramım üçüncü günü akşamına kadar kurban kesilir. Arife günü ve Bayramın dördüncü günü kurban kesilmez. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.

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Kurban, Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey anlamına gelir. Dini terim olarak ise Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasını elde etmek için İbadet maksadıyla belirli bir vakitte, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne göre boğazlamak, ya da bu şekilde kesilen hayvana verilen isimdir. Buna "Udhiyye" ; hac da kesilen kurbana "Hedy" denir. Mali ibadetlerden biri olan kurban, İmam-i Azam Ebu Hanife'ye göre vaciptir. İmam Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ve diğer mezhep imamlarına göre müekked sünnettir. Kurban kesmeyi Peygamber (sav) Efendimiz hayatında hiç terk etmemiştir. Kurban ibadeti, kitap, sünnet ve icma ile sabittir.

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