Arife günü okunacak dualar nelerdir? Peygamberimizin arife günü duası…

Arife günü, Kurban Bayramı'ndan önceki gündür. Diyanet'in takvimine göre Arife günü, bu yıl 30 Temmuz Perşembe günü idrak edilecek. İslam dünyası, Kurban Bayramını karşılamanın heyecanını yaşıyor. Arife günü okunacak duaları merak edenler o gün yapılacak ibadetleri araştırıyor. Bu mübarek günde pek çok Müslüman dua, tövbe ve istiğfar edecek, zikirler çekecek, oruç tutacak ve namaz kılacak. Peki, Arife günü okunacak dualar nelerdir? Arife günü ne zaman? Arife günü hangi ibadetler yapılmalı? Peygamberimizin arife günü duası…