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  • Arife günü okunacak dualar nelerdir? Peygamberimizin arife günü duası…

Arife günü okunacak dualar nelerdir? Peygamberimizin arife günü duası…

Arife günü, Kurban Bayramı'ndan önceki gündür. Diyanet'in takvimine göre Arife günü, bu yıl 30 Temmuz Perşembe günü idrak edilecek. İslam dünyası, Kurban Bayramını karşılamanın heyecanını yaşıyor. Arife günü okunacak duaları merak edenler o gün yapılacak ibadetleri araştırıyor. Bu mübarek günde pek çok Müslüman dua, tövbe ve istiğfar edecek, zikirler çekecek, oruç tutacak ve namaz kılacak. Peki, Arife günü okunacak dualar nelerdir? Arife günü ne zaman? Arife günü hangi ibadetler yapılmalı? Peygamberimizin arife günü duası…

Giriş Tarihi: 28.07.2020 14:48 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 14:49
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ARİFE GÜNÜ NE ZAMAN?
ARİFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Arife günü, Kurban Bayramı'ndan önce idrak edilen bir gündür. İslam âleminin heyecanla beklediği mübarek Kurban Bayramı'ndan önce ihya edilen arife günü, 2020 yılında 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor.

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ARİFE GÜNÜNÜN FAZİLETLERİ
ARİFE GÜNÜNÜN FAZİLETLERİ

Arife günü Müslümanlar için önemli bir gündür. Arifenin önemine, faziletli ve makbul duanın o gün yapılan dua olduğuna dair hadisler vardır.

Peygamber Efendimizin arife günü oruç tutmanın faziletine dair hadisleri rivayet edilmiştir. Arafat'ta oruç tutmanın menedildiğine ve kendisinin orada oruç tutmadığına dair hadisler de vardır.

Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? 2020 Kurban Bayramı tarihi…

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ARİFE GÜNÜ OKUNACAK DUA
ARİFE GÜNÜ OKUNACAK DUA

Arife günü sabah namazından sonra teşrik tekbiri okunmaya başlar. Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ikindi namazına kadar her farz namazın ardından teşrik tekbiri okunur.

Arife gününde okunması gereken bazı dualar tavsiye edilmiştir. Bu mübarek günlerin bol bol tövbe, istiğfar ve şükür ile geçirilmesi gerekir.

"Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."

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PEYGAMBERİMİZİN ARİFE GÜNÜ DUASI
PEYGAMBERİMİZİN ARİFE GÜNÜ DUASI

İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duanın hayırlısı arife günü yapılan duadır." buyurarak Peygamberlerin arife günü duasını şöyle okuduğunu haber verir:

"Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."

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AREFE GÜNÜ HANGİ İBADETLER YAPILMALI?
AREFE GÜNÜ HANGİ İBADETLER YAPILMALI?

Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.

Arefe günü oruç tutulmalıdır.

Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir.

Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunması iyi olur.

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