Kurban Bayramı’nda oruç tutulur mu? Diyanet’in bayramda oruç açıklaması…
Kurban Bayramı'nın mübarek bir zaman dilimi olması sebebiyle Müslümanlar bayramda oruç tutulup tutulamayacağı sorusunun yanıtını merak ediyor. Kurban Bayramı'nda oruç tutmanın hükmü pek çok kişi tarafından bilinmiyor. Bayramda oruç tutulmasıyla ilgili Diyanet'in bazı açıklamaları bulunuyor. Peki, Kurban Bayramı'nda oruç tutulur mu? Arefe gününde oruç tutulur mu? Bayramda oruç tutulur mu? Diyanet'in bayramda oruç açıklaması…
Giriş Tarihi: 28.07.2020
18:29
KURBAN BAYRAMI’NDA ORUÇ TUTULUR MU?
Kurban Bayramı'nda oruç tutulur mu sorusunun cevabı pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Kurban Bayramı, Zilhicce ayının 10. günü itibariyle idrak edilen mübarek günlerdir. Peygamber Efendimizin Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edilir.
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KURBAN ETİNDEN YEMEK MÜSTEHAPTIR
Kurban Bayramı'nda imsaktan itibaren bir şey yemeyip o günün ilk yemeğinde kurban etinden yemek müstehaptır. Fakat bu, kendi evinde kurban kesebilen insanlar içindir.
Zamanımızda çiftliklerde kurban kestiren bazı Müslümanlara, akşama kadar sıra ancak gelmekte, hatta ertesi güne kalmaktadır. Bu insanların aç kalıp oruçlu imiş gibi durmaları uygun olmaz.
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DİYANET’İN BAYRAMDA ORUÇ AÇIKLAMASI
Bayram günlerinde oruç tutmanın hükmü pek çok Müslüman'ın merak ettiği bir konu. Diyanet'in açıklamasına göre bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir.
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BAYRAM GÜNLERİNDE ORUÇ TUTULUR MU?
Ramazan Bayramı'nın birinci gününde ve Kurban Bayramı'nın dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur. Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır.
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AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
Kurban Bayramı'ndan önceki gün olan Arefe günü tutulan oruç nafile oruçtur. Arefe günü oruç tutmanın, geçmiş bir yılın ve gelecek bir yılın günahlarına kefaret olacağı belirtilmiştir.
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AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
Zilhicce ayının ilk 9 günü, Kurban Bayramı'ndan önceki 9 gündür. Bu günlerde oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Peygamber Efendimizin Zilhicce ayının 9 gününde oruç tuttuğu rivayet edilir.
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