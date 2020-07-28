Kurban Bayramı’nda oruç tutulur mu? Diyanet’in bayramda oruç açıklaması…

Kurban Bayramı'nda imsaktan itibaren bir şey yemeyip o günün ilk yemeğinde kurban etinden yemek müstehaptır. Fakat bu, kendi evinde kurban kesebilen insanlar içindir.

Zamanımızda çiftliklerde kurban kestiren bazı Müslümanlara, akşama kadar sıra ancak gelmekte, hatta ertesi güne kalmaktadır. Bu insanların aç kalıp oruçlu imiş gibi durmaları uygun olmaz.

Kurban vekaleti verilirken ne denir?