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Ayasofya’da bayram namazı kılınacak mı? Camilerde bayram namazı kılınacak mı?

Camilerde bayram namazı kılınacak mı sorusu pek çok kişinin merak ettiği bir konu. Ramazan Bayramında pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanmış ve bayram namazı kılınamamıştı. Kurban Bayramında ise camiler bayram namazı için açık olacak. Ayasofya geçtiğimiz günlerde camiye çevrildi ve ibadete açıldı. Peki, Ayasofya'da bayram namazı kılınacak mı? Kurban Bayramında bayram namazı kılınacak mı? Camilerde bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı ne zaman kılınır? Diyanet bayram namazı açıklaması…

Giriş Tarihi: 28.07.2020 16:20 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 16:22
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CAMİLERDE BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?
CAMİLERDE BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Pandemi nedeniyle camilerde bayram namazının kılınıp kılınamayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda bayram namazı, pandemiden dolayı sokağa çıkma yasağının uygulanması nedeniyle camilerde kılınamamıştı. Kurban Bayramında herhangi bir kısıtlamanın uygulanmayacağı biliniyor.

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DİYANET BAYRAM NAMAZI AÇIKLAMASI
DİYANET BAYRAM NAMAZI AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili Diyanet'ten herhangi bir açıklama gelmese de vakit namazları ve Cuma namazlarının sosyal mesafeye uygun olarak kılınması sebebiyle bayram namazının da kılınabileceği bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayram namazının açık alanda sosyal mesafe kuralına uyularak kılınması gerektiğini tavsiye ediyor.

Arife günü okunacak dualar nelerdir? Peygamberimizin arife günü duası…

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BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?
BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

İslam dünyası için bayram namazı, oldukça önemlidir. Bayram namazı, bayramın ilk günü cemaatle birlikte eda edilir. Bayram namazı, güneşin doğması ve bir miktar yükselip kerahet vaktinin çıkmasından sonra kılınır.

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BAYRAM NAMAZI KAZASI
BAYRAM NAMAZI KAZASI

Bayram namazının kazası merak edilen konulardan biridir. Mazeret sebebiyle ilk gün bayram namazını kılamayanlar, Ramazan Bayramında ikinci gün, Kurban Bayramında ikinci ve üçüncü gün de kılabilirler.

2020 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram hangi gün? Kurban Bayramı tarihi…

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AYASOFYA’DA BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?
AYASOFYA’DA BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Ayasofya 24 Temmuz Cuma günü cami olarak ibadete açıldı. 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde namaz kılınıp kılınamayacağı merak konusu oldu. Cami hüviyetine kavuştuktan sonra Ayasofya'ya 3 imam ve 5 müezzin atandı. Pandemi nedeniyle herhangi bir kısıtlama söz konusu olmazsa Ayasofya'da bayram namazı kılınacağı öngörülüyor.

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BAYRAM NAMAZINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
BAYRAM NAMAZINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı namazı hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak önemli bir açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, bayram namazının açık alanda mesafe kuralına riayet edilerek kılınabileceği açıklamasında bulundu.

Fahrettin Koca'nın Kurban Bayramı'na yönelik uyarıları şu şekilde;

Bayramda memleketine gidecek olanlar, trafik yoğunluğuna kalmadan yola çıkmalı. Taşıtlarda kalabalık olmamalı, tedbirlere uyulabilmelidir.

Bayram namazı açık alanda, mesafe kuralına uyularak kılınmalıdır. Kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene normalden daha fazla dikkat edilmelidir.

Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemelidir. Ziyaretler sınırlı tutulmalıdır. Bayramlaşmalar mümkün olduğunca telefonla yapılmalıdır.

Arefe günü kurban kesmek caiz midir?

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