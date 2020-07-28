Ayasofya’da bayram namazı kılınacak mı? Camilerde bayram namazı kılınacak mı?

Camilerde bayram namazı kılınacak mı sorusu pek çok kişinin merak ettiği bir konu. Ramazan Bayramında pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanmış ve bayram namazı kılınamamıştı. Kurban Bayramında ise camiler bayram namazı için açık olacak. Ayasofya geçtiğimiz günlerde camiye çevrildi ve ibadete açıldı. Peki, Ayasofya'da bayram namazı kılınacak mı? Kurban Bayramında bayram namazı kılınacak mı? Camilerde bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı ne zaman kılınır? Diyanet bayram namazı açıklaması…