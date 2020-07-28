Kurban vekaleti verilirken ne denir? Kurban vekaleti nasıl alınır, verilir? Diyanet'e göre kurban vekaleti hükmü
Kurban vekaleti verilirken ne denir? Kurban vekaleti nasıl alınır, verilir? Diyanet'e göre kurban vekaleti hükmü
Kurban vekaleti, Müslümanların ikinci bayramı olan kurban bayramında en çok araştırılan konulardan biridir. Kurban, hac ve zekat gibi mal ile yapılan bir ibadettir. Dolayısıyla kişi kurbanını bizzat kesebileceği gibi sözlü veya yazılı olarak vekalet yoluyla başkasına da kestirebilir. Peki, kurban vekaleti nasıl alınır, verilir? Kurban vekaleti verilirken ne söylenir? Bulunduğun şehir dışında vekalet ile kurban kesilir mi? 2020 kurban vekalet ücreti ne kadar? Kurban vekaleti caiz mi? İşte Diyanet'e göre kurban vekaletinin hükmü...
Giriş Tarihi: 28.07.2020
18:04
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Kurban vekaleti dini hükmü nedir?
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Kurban vekaleti nasıl verilir?
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Kurban vekaleti nasıl alınır?
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Kurban vekaleti verirken ne söylenir?
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Bulunduğun şehir dışında vekalet ile kurban kesilir mi?