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Kurban vekaleti verilirken ne denir? Kurban vekaleti nasıl alınır, verilir? Diyanet'e göre kurban vekaleti hükmü

Kurban vekaleti, Müslümanların ikinci bayramı olan kurban bayramında en çok araştırılan konulardan biridir. Kurban, hac ve zekat gibi mal ile yapılan bir ibadettir. Dolayısıyla kişi kurbanını bizzat kesebileceği gibi sözlü veya yazılı olarak vekalet yoluyla başkasına da kestirebilir. Peki, kurban vekaleti nasıl alınır, verilir? Kurban vekaleti verilirken ne söylenir? Bulunduğun şehir dışında vekalet ile kurban kesilir mi? 2020 kurban vekalet ücreti ne kadar? Kurban vekaleti caiz mi? İşte Diyanet'e göre kurban vekaletinin hükmü...

Giriş Tarihi: 28.07.2020 18:04
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Kurban vekaleti dini hükmü nedir?
Kurban vekaleti dini hükmü nedir?

Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir. Nitekim Hz. Ali'nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Resulullah (sav), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve 'kasap ücretini biz kendimiz veririz' buyurdu."

(Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menâsik, 19)

Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.

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Kurban vekaleti nasıl verilir?
Kurban vekaleti nasıl verilir?

Kurban mal ile yapılan bir ibadettir. Mal ile yapılan ibadetlerde vekâlet caizdir. Dolayısıyla kişi kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Sözlü olarak, kişi, bir başkasına "Seni kurbanımı kesmeye, kestirmeye ve kurbanla ilgili işleri yapmaya ve yaptırmaya vekil tayin ettim" der.

Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekaleti gereği gibi yerine getirmelidir. Yazılı olarak "belli bir şahsa kurban kesme, kestirme ve kurbanla ilgili diğer işleri yapma ve yaptırma konusunda vekâlet verdiğine" dair bir vekâlet belgesi düzenlenir.

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Kurban vekaleti nasıl alınır?
Kurban vekaleti nasıl alınır?

Başkaları adına vekil olup kurban kesecek olan kimsenin hem kendi kurbanına hem de vekil olduğu ortakları adına (sahiplerinin adına diye) niyet etmesi şarttır. Vekalet almak için "Bana vekalet veriyor musunuz?" diye sorabilirsiniz. Vekalet veren kesişlerin "Seni kurbanımızı kesmeye vekil kıldık" demeleri ve karşı tarafında "Kabul ettim" demesi yeterli olur.

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Kurban vekaleti verirken ne söylenir?
Kurban vekaleti verirken ne söylenir?

Kurban kesmesini bilmeyenin, başkasına kestirirken, "Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim" demesi ve kalben de niyet etmesi gerekir. Eğer kurbanı da başkasına aldıracaksa, kurbanı alacak kimse de, kesmeyi bilmediği için başkasına kestirecekse, Allah rızası için bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye seni umumi vekil ettim der.

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Bulunduğun şehir dışında vekalet ile kurban kesilir mi?
Bulunduğun şehir dışında vekalet ile kurban kesilir mi?

Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve kurbanın kendisi adına kesilmesidir. Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.

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2020 kurban vekalet ücreti
2020 kurban vekalet ücreti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

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