Kadir gecesi hangi tesbihler çekilir? Kadir gecesi tesbihi nasıl çekilir? Kadir gecesi tesbihleri ve zikirleri...
Razaman'ın 27. gecesinde idrak edilen Kadir Gecesi, dua ve tövbelerin kabul edildiği mübarek bir gecedir. "Bin aydan daha hayırlı" Kadir Gecesi'nde Müslümanlar günahlarının affı ve Yüce Allah'a yakınlaşmak için birçok ibadet gerçekleştirirler. Bu mübarek gecenin şerefine nail olabilmek için Müminler olarak bol bol Kur'an-ı Kerim okumalı, dualar etmeli ve zikirler çekerek Allah'tan mağfiret dilemeliyiz. Peki, Kadir gecesi hangi tesbihler çekilir? Kadir gecesi tesbihi nasıl çekilir? Kadir Gecesi hangi dualar okunur? Kadir Gecesi duası nedir? İşte, Kadir gecesi tesbihleri ve zikirleri...
Giriş Tarihi: 08.05.2021
08:34
🔷 Sözlükte kadir (kadr) kelimesi
gibi anlamlara gelir. "hüküm, şeref, güç, yücelik"
🔷 Dinî literatürde ise
şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. "Leyletü'l-Kadr"
🔷 Kadir Suresi'nde bu gecenin fazileti hakkında
ifadesi kullanılmıştır. "bin aydan daha hayırlı"
🔷 Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de
Kadir suresi, Kadir gecesi ile ilgili olarak nazil olmuştur.
🔷 Kadir Gecesi'nden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın doksan yedinci sûresi olan beş ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Kur'an-ı Kerim'de "Kadr" adını taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Bu surede yüce Allah (cc) şöyle buyurmaktadır:
"Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik, Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir".
🔷 Allah, Kur'an'ın ilk ayetlerini Cebrail aracılığıyla Peygamberimize Hira Mağarası'nda göndermiştir. İndirilen ilk ayetler Alak Suresi'nin ilk 5 ayetidir. Efendimiz 40 yaşına yaklaştığında toplumdan uzaklaşarak Mekke'nin kuzeyinde, Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında inzivaya çekilmeyi ve burada vakit geçirmeyi adet edinmiş, bu durum 1-2 yıl devam etmiştir.
🔷610 yılında bir Ramazan gecesi (Kadir gecesi) hırkasına bürünüp Hira Mağarasında tefekküre daldığı bir sırada ilk vahyi almıştır.
Kadir gecesi ne oldu? Kadir gecesi fazileti nedir?
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insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihai mesajı olan Kur'an'ı indirmesi
🔷Sûrede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Kadir Gecesi bilindiği gibi Kur'an'ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecedir.
🔷 Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Hira dağında Kur'an'ı Kerim'in ilk ayeti o kutsal gecede inmiştir.
Kur'ân-ı Kerîm'in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden "gün" kavramı kullanılmaktadır. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler.
🔷 Ayrıca bu gecenin başka büyük bir önemi daha vardır. Bir hadiste
( inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir Buhârî, "Fazlu leyleti'l-Kadr", 1; Müslim, "Salâtü'l-müsâfirîn", 175-176).
🔷Duhân Sûresi'nde Kadir gecesi için "Her hikmetli iş, o gecede ayrılır" denilmiştir. İbn-i Abbâs'tan rivâyetle de şöyle buyurulmuştur:
"Allah, Kadir gecesinde gelecek senenin aynı gecesine kadar bir sene içerisinde olacak her şeyin; yağmurdan rızka, can vermekten öldürmeye kadar her şeyi takdir eder ve bu işleri vazifeli meleklere teslim eder. Rızıkların, bitkilerin ve yağmurların nüshasını Mîkâil'e; savaşların, rüzgârların, zelzelelerin, yıldırımların ve Ay-Güneş tutulmalarının nüshasını Cebrâil'e, amellerin nüshasını İsrâfil'e, musibetlerin nüshasını ölüm meleğine teslim eder."
Kadir gecesi fazileti nedir?
🔷 Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı 2021 dini günler takviminde
Kadir Gecesi idrak edilecek. Ramazan ayının 26. gününe denk gelen 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü,
Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?