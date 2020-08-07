İslam'ın ilk müezzinleri

Asr-ı saadetten itibaren müezzinler sesi güzel ve gür, Kur'ân-ı Kerîm'i iyi okuyan kimseler arasından seçilirdi. Peygamber Efendimizin (sav) zamanında Medine'de Bilâl-i Habeşî ve İbn Ümmü Mektûm, Mekke'de Ebû Mahzûre ve Kubâ'da ise Sa'd b. Âiz el-Karaz ezan okurdu. Bu müezzinler bir arada bulunduğu zaman Hz. Bilal birinci, Ebû Mahzûre ikinci, İbn Ümmü Mektûm üçüncü müezzin sayılırdı.

Bayram namazına gidilirken ise müezzinler, ellerinde Habeş Necâşîsi Ashame tarafından gönderilen "aneze" adıyla bilinen asa ile Hz. Peygamber'in önünde yürürdü.

Ezanın sözleri