Kıssalarla Peygamberimizin musibetler karşısındaki tutumu

Peygamber Efendimiz, şahit olduğu birtakım musibetlerde öğütledikleriyle de Müslümanların nasıl davranması gerektiği konusunda yol gösterici olmuştu. Rivayet edilen bir kıssaya göre Resul-i Ekrem Efendimiz bir gün bazı sahâbîlerle Medine'de dolaşıyordu.

Kabristanın yanından geçerken, çocuğunun kabri başında feryat ederek ağlayan bir kadına rastladı. Evlât acısına yüreği dayanmayan kadıncağızın bu hâlini gören Hz. Peygamber (sav) ona, "Allah'tan sakın ve sabret!" dedi.