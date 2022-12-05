İslam dünyasının ilk üniversitesinin hüzünlü hali

İslam medeniyetinin taşıyıcı unsurlarından olan medreseler ilmin devam etmesi ve sonraki kuşaklara aktarılması noktasında hayati önem taşıyan kurumlardır. Fenni ve İslami ilimleri bünyesinde barındırarak bünyesinden pek çok alim çıkaran bu müstesna mekanlar, İslam düşünce tarihinin özel şubeleridir. On üçüncü asırda Bağdat'ta eğitim hayatına başlayan "Mustansiriye" ise hem İslam dünyasının ilk üniversitesi olmasıyla hem de dört mezhep fıkhını öğretmesiyle meşhur bir ilim merkeziydi. Amerikan işgali ile metruk bir yapıya dönüşen "Mustansiriye" bugün restorasyon bekliyor.