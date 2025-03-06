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Hulefa-yi Raşidin'den altın öğütler

Yayınlanma Tarihi: Mart 06, 2025 09:23 Güncelleme Tarihi: Mart 06, 2025 09:30

Resulullah'ın (SAV) vefatının ardından ümmetin idaresini üstlenen ilk dört halife olan Hz. Ebubekir (RA), Hz. Ömer (RA), Hz. Osman (RA) ve Hz. Ali (RA) "Hulefa-y, Raşidin" olarak anılır. Doğru yolda olan halifeler dönemi anlamına gelen Hulefa-yi Raşidin kavramı aynı zamanda çehar yar-i güzin yani dört seçkin dost olarak da bilinir. Sadakat, adalet, haya ve cesaret mefhumları ile özdeşleşen İslam'ın dört halifesinin altın öğütlerini araştırdık. İşte, Hulefa-yi Raşidin'den altın öğütler...

1/20

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"Birine karşı sabrın kalmadığı vakit, Allah'ın sana ne kadar sabırlı olduğunu düşün…"

Hz. Ebubekir (RA)

İSLAM'IN İLK HALİFESİ: HZ. EBUBEKİR (RA)

2/20

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"Kalbinizde ilk sıraya Allah'ı koymazsanız hem Allah'ı kaybedersiniz hem de ilk sıraya koyduklarınızı…"

Hz. Ömer (RA)

MÜSLÜMANLARIN EMİRİ: HZ. ÖMER

3/20

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"Mezar dünya duraklarının sonu, ahiret duraklarının ilkidir. Orada azap görenin ilerisi de kötü, iyilik görenin ilerisi de iyidir."

Hz. Osman (RA)

HZ. OSMAN'IN (RA) CÖMERTLİĞİ

4/20

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"Aklı tam olanın, sözü az olur."

Hz. Ali (RA)

HZ. ALİ'NİN DİNİ KİŞİLİĞİ

5/20

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"Bir kaç günlük ömre aldanıp da yarın Cenab-ı Hakk'ın huzurunda mahçup olmayın."

Hz. Ebubekir (RA)

SADIK DOST HZ. EBU BEKİR (R.A.)

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