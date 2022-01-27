Hz. Ali'nin Dini Kişiliği
Bizzat Resul-i Ekrem tarafından 'ilmin kapısı' olarak övülen Hz. Ali, İslam'ın dördüncü Halifesi ve dünyanın gördüğü en cesur Müslümanlardan biri idi. Çocukluğunda İslam ile şereflenen Hz. Ali, hayatı boyunca İslam davasının en ön saflarında yer aldı. Abidane ve zahidane bir yaşam süren Hz. Ali, siyasi olarak en karışık dönemde Halifeliğe geçerek büyük bir fedakarlık yaptı. Hariciler tarafından şehit edilen Halife; divan sahibi bir şair, cesur bir asker ve fedakar bir yönetici idi.
Giriş Tarihi: 27.01.2022
11:16
Güncelleme Tarihi: 27.01.2022
12:29
📌 Allah Resulü'nun (SAV)
damadı ve amca oğlu olan Hz. Ali (RA), tarihi kaynaklarda cesur, alim ve adil bir insan olarak tebarüz eder. Dördüncü Halife olan Hz. Ali (RA) fitne döneminde halifelik makamına gelmiş ve ümmeti bir araya toplama gayreti içinde olur. İlk Müslümanlardan olan Hz. Ali (RA) çocukluğundan itibaren Efendimizin (SAV) yanında terbiye alır. Hariciler tarafından şehit edilen Hz. Ali (RA) ilmi yönü, idaareciliği ve ahlakı ile Ashab-ı Güzin'in en önemli fertlerindendir.
(x) 🔍 Bilgi Notu: Hz. Ali (RA) Efendimizin amcası ve hamisi olan Ebu Talip'in oğludur.
Hz. Ali kimdir?
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Hz. Ali (RA) Kur'an-ı Kerim, hadis ve bilhassa fıkıh alanında Ashab-ı Kiram arasında bir otorite olarak kabul edilir. Resulallah'ın (SAV) hayatta olduğu dönemde Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen Hz. Ali (RA), ayetlerin esbab-ı nüzul sebeplerine de yakinen şahit olur. Bu özellikler tabiin ve sonraki kuşakların bilgi ve yorum kaynağı olarak Hz. Ali'ye (RA) olan müracaatını artırır. Mezhepler çıkış noktalarını O'na (RA) dayandırır. Hz. Ali (RA) verdiği fetvalar ile İslami ilimleri ve İslam düşüncesini besler.
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Resul-i Ekrem (SAV) bir hadis-i şerifinde (Tirmizi, Menakıb, 20) buyurarak Hz. Ali'nin (RA) ilmi karakterini över. "Ben hikmet eviyim, Ali de onun kapısıdır"
(x) Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın
Esbab-ı Nüzul ne demek?
İniş sebebi anlamına gelen terim, ayetlerin hangi olay üzerine indiğini dile getiren ilimdir.
Hz. Ali'den (K.V.) Müslümanlara Nasihatler
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Hz. Ali (RA) çocukluk yıllarından itibaren Efendimizin (SAV) yanında yetişir. Hayatı boyunca bizzat Resul-i Ekrem'den (SAV) manevi gelişim dersleri alan Hz. Ali (RA), deyim yerindeyse bir rahmet deryasından kana kana içer. Küçüklüğünden itibaren Hz. Muhammed (SAV) ile aynı evde bulunması ve bire bir münasebetinin ilerlemesi hasebiyle adeta Efendimizin (SAV) ahlakı ile ahlaklanır. Hz. Ali (RA) dünya nimetlerine karşı mesafeli, Allah korkusundan dolayı titreyen, abid, takva sahibi, kendisine biat etmeyenlere dahi dua edecek derecede bir mümin ahlakına sahipti. Kur'an ve sünnete sımsıkı bir şekilde bağlı olan Hz. Ali (RA) müminler için örnek bir şahsiyetti.
(x) 🔍 Bilgi Notu: Hicret sırasında bizzat Resul-i Ekrem'in (SAV) yatağına yatan Hz. Ali (RA) hicret sırasında Kuba'ya yetişerek Medine'ye Hz. Muhammed (SAV) ve Hz. Ebubekir (RA) ile beraber giriş yapar.
Dört halifenin naklettiği hadis-i şerifler: Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali'nin rivayet ettiği hadisler
📌 Hakkı gözetmek manasına gelen
adalet, Hz. Ali'nin (RA) icraatları ve düşünce yapısında ciddi bir yer kaplar. İslam'ın davet ettiği ölçülü ve adil davranma prensibine sıkı sıkıya bağlı olan Hz. Ali (RA), aynı zamanda Resulallah Efendimiz (SAV) tarafından Yemen'e kadı olarak gönderilir. Bu kadılık görevinde İslam Hukuku'nun temel prensiplerini pratik olarak uygulama şansı bulan Hz. Ali (RA) fıkıh ilminde derinleşir. Halifeliği döneminde valilere, halka karşı adil ve sert olmamayı öğütleyen Hz. Ali (RA) hayatının hiçbir döneminde adalete sırtını çevirmez.
(x) 🔍 Bilgi Notu: Hicri ikinci yılın sonunda Efendimizin (SAV) kızı Hz. Fatıma (R.ANHA) ile evlenen Hz. Ali'nin (RA) bu evlilikten Hasan, Hüseyin, Muhsin, Ümmü Külsüm ve Zeyneb isimli çocukları meydana gelir.
Kur'an'da geçen 'adalet' ile ilgili ayetler
📌 İman,
İslam'ın temel kaidelerindendir. Kelime-i şehadetin dil ile söylenmesi ve kalp ile tasdik edilmesi anlamına gelen iman, Hz. Ali'nin (RA) üzerine düşündüğü meselelerdendir. Hz. Ali (RA) imanın ihsan üzerine sabit olduğunu söyleyip, Müslümanları ihsanda bulunmaya davet eder. Hz. Ali (RA) imanı, kulun Allah'a (CC) karşı olan görevlerini tam ve nakıssız bir şekilde Yüce Allah'a iade etmesi olarak görür. İman ve takvayı bir doğrultuda kabul eden Hz. Ali (RA), bu iki kavramın artmasının paralel olduğunu zikreder. Hz. Ali (RA) sahabe olması, alimliği ve ibadet yönü ile ihsan derecesine ulaşmış bir imani bilince sahiptir.
(x) 🔍 Bilgi Notu: Hz. Ali (RA) beş yaşından hicrete kadar Efendimizin (SAV) himayesi altında kalır.
Allah'a iman nasıl olmalıdır?