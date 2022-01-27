Hz. Ali’nin Dini Kişiliği

📌 Hz. Ali (RA) Kur'an-ı Kerim, hadis ve bilhassa fıkıh alanında Ashab-ı Kiram arasında bir otorite olarak kabul edilir. Resulallah'ın (SAV) hayatta olduğu dönemde Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen Hz. Ali (RA), ayetlerin esbab-ı nüzul sebeplerine de yakinen şahit olur. Bu özellikler tabiin ve sonraki kuşakların bilgi ve yorum kaynağı olarak Hz. Ali'ye (RA) olan müracaatını artırır. Mezhepler çıkış noktalarını O'na (RA) dayandırır. Hz. Ali (RA) verdiği fetvalar ile İslami ilimleri ve İslam düşüncesini besler.

📌 Resul-i Ekrem (SAV) bir hadis-i şerifinde "Ben hikmet eviyim, Ali de onun kapısıdır" (Tirmizi, Menakıb, 20) buyurarak Hz. Ali'nin (RA) ilmi karakterini över.

(x) Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

Esbab-ı Nüzul ne demek?

İniş sebebi anlamına gelen terim, ayetlerin hangi olay üzerine indiğini dile getiren ilimdir.

Hz. Ali'den (K.V.) Müslümanlara Nasihatler