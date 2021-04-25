Dört halifenin naklettiği hadis-i şerifler: Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali'nin rivayet ettiği hadisler

Hz. Ali, Hz. Ebubekir ve Hz. Osman, ilk Müslümanlardan olmuş; Hz. Ömer ise Resul-i Ekrem'i öldürmek amacıyla çıktığı yolda duyduğu bir ayet-i kerimenin üzerine İslam ile şereflenmişti. Peygamberimizin en yakınlarından olan, pek çok olayda onunla sırt sırta mücadele veren ve her türlü desteği sağlayan bu dört sahabi, Müslümanlara yol gösterme konusunda daima öncü oldular. Resulullah'ın vefatının ardından Müslümanların liderleri olan dört halife, aynı zamanda Hulefa-i Raşidin olarak anıldı. Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali'nin rivayet ettiği hadisler...