Haram ile helali en iyi bilen sahabe: Muaz bin Cebel

📌 Peygamber Efendimize bağlılığı ve ilme düşkünlüğü ile bilinen Muaz bin Cebel, hicretten on sekiz yıl ya da yirmi yıl önce Medine'de dünyaya geldi. Arabistan'ın önemli kabilelerinden biri olan Hacrec'in Benî Udey koluna mensuptu. Uzun boylu, beyaz tenli, iri gözlü ve kıvırcık saçlı olan sahabenin tek ayağının sakat olduğu rivayet edilir.

📌I. Akabe Biatı'ndan sonra Medine'ye hak dini anlatmak için gönderilen Musab b. Umeyr'in vesilesiyle on sekiz yaşında İslam ile şereflendi.

📌75 Medinelinin bulunduğu II. Akabe Biatı'nda yer aldı. Muaz bin Cebel, Akabe'de verdiği söze sadık kalarak İslam'ı yaymak için etkin bir şekilde çalıştı.

Peygamber Efendimize verilen söz: Akabe biatları nedir?