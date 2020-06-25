Hakkında ayet nazil olan Enes bin Nadr kimdir?

Enes bin Nadr, Medineli Beni Neccar kabilesine mensuptu. Peygamber Efendimize yaptığı hizmetle tanınan Enes bin Malik'in amcasıydı. Bedir Savaşı'na Medine dışında bulunması nedeniyle katılamadı. Bundan dolayı son derece üzgün olan Enes bin Nadr, hislerini Peygamber Efendimizin huzurunda dile getirdi. "Ya Resulullah, müşriklerle yaptığınız ilk muharebede hazır bulunamadım. Eğer Allah beni müşriklerle karşılaştıracak olursa onlara ne yapacağımı Allah bilir!" dediği rivayet olunur.

Enes bin Malik'in rivayet ettiği hadisler