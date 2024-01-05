Fikriyat yayınlarının son eseri: İrfan Sofraları - Niyazi Mısri

Niyazi-i Mısri kimdir?

▪ 1618 - 1694 yılları arasında yaşayan Niyazi Mısri, şiirleri ile tanınır. Malatyalı olmasına rağmen Mısır'da eğitim görmesi sebebiyle kendisi "Mısrî" nisbeti ile anılır.

▪ Halk ve devlet ricali nezdinde büyük itibara sahip olan Niyazi Mısri, iki defa Limni adasına sürgün edilir ve 1694 tarihinde burada vefat eder.