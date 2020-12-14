Ünlü mutasavvıf şair Niyâzî-i Mısrî sürgün yıllarında nasıl vefat etti?

🔍 Tasavvuf yolculuğu ne zaman başladı?

📌Diyarbakır-Mardin yoluyla Bağdat'a gitti. Burada büyük âlimlerin, evliyanın ve Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî'nin kabrini sonrasında ise Hazreti Hüseyin'in kabr-i şerîfini ziyaret etti. Buradan Bağdat'a dönerek, dört sene ilim tahsil etti.

📌Tahsilini tamamlayan Niyâzî Mısrî, Kâhire'ye gitti. Şeyhûniyye denilen yerde, Kâdiriyye tarikatı büyüklerinden olan bir zâtın dergâhında misafir olarak kaldı. O zâta talebe oldu.