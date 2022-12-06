En genç sahabiler

İlk Müslümanlardan

🔷 Efendimiz'in (SAV) peygamberliğine inanan ilk üç insan arasında Hz. Ali (RA) vardır. Henüz on yaşında İslam'a girdikten sonra sayısız hizmette bulunurak adını tarihin en parlak sayfalarına yazdırır.

🔷 Hicret sırasında Efendimiz (SAV) yatağında yatıyor izlenimi verilebilmesi için canını ortaya koyan kişi Hz. Ali (RA) olur. Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber başta olmak üzere hemen hemen tüm gazvelere katılır.

🔷 Hz. Peygamber'in (SAV) daima en yakınında olur. Uhud'da ve Huneyn'de yaralar almasına rağmen bütün gücüyle Efendimiz'i (SAV) korur. Yıllar boyunca O'nun (SAV) katipliğini yapar. Mekke'nin fethinin ardından Kabe'deki putları imha etme şerefi Hz. Ali'ye (RA) nasip olur.