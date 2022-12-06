En genç sahabiler

Cabir b. Abdullah (15 yaşında)
🔷 İslam'ın en genç isimlerinden biri olan Cabir (RA), hicretten on beş yıl önce 607 yılında Medine'de dünyaya gelir. Babası Uhud Gazvesi'ndeki ilk şehit olan sahabi Abdullah b. Amr b. Harâm (RA), annesi Resulullah'a biat eden kadın sahâbîlerden Enîse bint Aneme'dir (RANHA).
🔷 İkinci Akabe Biatı'na babası ile birlikte katılan Cabir, yetmiş kişi içerisinde en genç isim olmasıyla dikkat çeker. Uhud Gazvesi'nde babası şehid düşünceye kadar hiçbir gazveye katılmamıştır.
🔷 Uhud'dan sonra hiçbir gazveyi kaçırmayan Câbir'in (RA) iştirak ettiği ilk gazve, Uhud Gazvesi'nin hemen ardından düşmanları kovalamak üzere yapılan Hamrâülesed Gazvesi idi.
🔷 Efendimiz bu gazveye sadece Uhud'a katılanlar katılacağını buyurması üzerine Cabir (RA), kız kardeşlerine bakma mecburiyetinden ötürü savaşa katılamadığını söyleyerek özel izin alır.
Peygamber Efendimize verilen söz: Akabe biatları