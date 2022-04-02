En fazla hadis rivayetinde bulunan 5 ravi

🔸 Peygamber Efendimiz (SAV)'in bu hadis-i şerifinden ve Enes b. Malik'in (RA) bu sözünden de anlaşıldığı üzere sahabe efendilerimiz, Resulullah'a (SAV) istinat edecekleri her sözde, her hadiste oldukça dikkat ettiler.

🔸 Pek çok sahabe Peygamber Efendimiz'den (SAV) hadis rivayet etti. Ancak sahabeler içerisinde muksirun olarak adlandırılan beş sahabenin diğer sahabelerden daha çok rivayeti vardır. Bu sahabeler: Ebu Hureyre, Hz. Ayşe, Enes b. Malik, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Abbas'tır.

Peygamber Efendimizin kendisiyle övündüğü sahabe; Ukkaşe bin Mihsan