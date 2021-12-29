Kedi sevgisiyle tasvir edilen sahabi; Ebu Hüreyre

◾ Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen Ebu Hüreyre'nin ismi çeşitli kaynaklarda Abdüşems, Abdüamr, Sükeyn, Amr b. Abdüganm gibi farklı şekillerde geçse de, Hz. Peygamber (sav) onun adını Abdurrahman veya Abdullah olarak değiştirmiştir.

◾ Ebu Hüreyre ile ilgili bilinen en yaygın rivayet ise koyun otlatırken bulduğu kedi yavrularını elbisesinin eteğine koyup onlarla oynamasıdır. Bu sebeple kendisine "Ebu Hüreyre" denildiği söylenir. (Tirmizî, "Menâkıb", 46)

◾ Ebu Hüreyre kendisine zaman zaman Hz. Peygamber'in (sav) hitap ettiği gibi Ebu Hir denmesini istediği rivayet edilir.

Bilgi: Sahabiler, rivayet bakımından çok hadis nakledenler "müksirûn" ve az hadis nakledenler mânâsında "mukıllûn" olmak üzere iki kısımda ele alınırlar. Müksirûn olarak nitelenen ve binin üzerinde hadis nakleden yedi sahâbî vardır. Bunlardan Ebû Hüreyre 5.374, Abdullah b. Ömer 2.630, Enes b. Mâlik 2.286, Hz. Âişe 2.210, Abdullah b. Abbâs 1.969, Câbir b. Abdullah 1.540 ve Ebû Saîd el-Hudrî 1.170 hadis nakletmiştir. Bunun dışında kalan sahâbîler ise mukıllûn olarak nitelenirler.

Bi'rimaune hadisesinde ilk şehid olan sahabi: Haram bin Milhan



