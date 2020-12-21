Bi’rimaune hadisesinde ilk şehid olan sahabi: Haram bin Milhan

Uhud Gazvesi'nden dört ay sonra, 70 kadar sahabe, İslam'ı tanıtmak ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmekle görevlendirilerek yola çıktı. Medine'de başlayan bu yolculuk, Bi'rimaune olarak adlandırılan yerde son buldu. Heyet istirahate çekilmiş; Haram bin Milhan ise Peygamber Efendimizin mektubunu iletmekle görevlendirilmişti. İslam'a ve Peygamberimize karşı kin besleyen Amir bin Tufeyl, Resulullah'ın mektubunu açıp okumadığı gibi Haram bin Milhan'ı da arkadan mızrakla şehid etmişti.