Çok hadis rivayet etmesiyle tanınan sahabi: Ebu Hureyre
Ebu Hureyre, İslam tarihinde en çok hadis rivayet eden sahabilerden biridir. İslam ile müşerref olduktan sonra Peygamber Efendimizin yanından hiç ayrılmamış; kimsenin bilmediği hadisleri bile o öğrenmiş ve öğretmiştir. Güçlü bir hafızaya sahip olan Ebu Hureyre, okuma yazma bilmediği için hadisleri daima tekrar etmiş ve böylece bilgisini diri tutmuştur. Allah'ın emrinden başka bir şey talep etmeyen Ebu Hureyre'nin hayatı…
Giriş Tarihi: 11.10.2020
09:21
Güncelleme Tarihi: 11.10.2020
09:30
Ebu Hureyre, Yemen'de yaşayan Ezd kabilesinin Devs koluna mensuptur. Cahiliye devrinde farklı isimlerle anılan Ebu Hureyre'nin adını Peygamberimiz Abdurrahman veya Abdullah olarak değiştirmiştir.
📌 "Ebu Hureyre" künyesi ile anılmasına dair en yaygın rivayet, koyun otlatırken bulduğu kedi yavrularını elbisesinin eteğine koyup onlarla oynaması nedeniyledir.
İlk karşılaştıkları zaman Resûl-i Ekrem'in ona Ebû Hüreyre diye hitap etmesi bu künyenin Hz. Peygamber tarafından verilmediğini gösterir. Ebû Hüreyre'nin bu adla anılmaktan hoşlanmadığı, kendisine zaman zaman Hz. Peygamber'in hitap ettiği gibi
"Ebû Hir" denmesini arzu ettiği rivayet edilir.
📌 Ebu Hureyre, hem baba hem de anne tarafından tanınmış bir aileye mensuptur. Yetim olarak büyüdüğünü söylemesi babasını küçük yaşta kaybettiğini gösterir.
EBU HUREYRE NE ZAMAN MÜSLÜMAN OLDU?
Ebû Hüreyre'nin Hicret'in 7. yılının başlarında Tufeyl bin Amr ed-Devsî vasıtasıyla Müslüman olduğu ve kabilesinden 60 veya 70 aile ile birlikte Tufeyl'in başkanlığında Resûlullah ile görüşmek üzere Medine'ye gittiği bilinir.
📌 Onun daha önce Müslüman olmayıp Medine'ye İslamiyet'i kabul etmek üzere geldiği de rivayet edilir. Aralarında Ebû Hüreyre'nin de bulunduğu Devsliler Hz. Peygamber'in Hayber'de olduğunu öğrenince oraya gittiler. Ebû Hüreyre'nin, henüz fethedilmeyen bazı Hayber kalelerinin fethine katıldığı kendi ifadesinden anlaşılır.
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ALLAH’IN İLMİNDEN BAŞKA BİR ŞEY TALEP ETMEDİ
Ebû Hüreyre Medine'ye ulaştığı günden itibaren kendisini tamamen dine verdi ve Resûlullah'ın yanında bulunduğu sürece dünyevî hiçbir arzu peşinde koşmadı. Bazılarının ganimetlerden daha fazla pay almaya çalıştığı günlerde Hz. Peygamber'in, ganimet talebinde bulunup bulunmadığını sorması üzerine Allah'ın verdiği ilimden kendisine bir şeyler öğretmesini istedi.
📌 İslam'ı geç benimsediği için kaybettiği yıllarını telâfi etmek amacıyla, açlıktan bayılacak dereceye geldiği halde Mescid-i Nebevî'deki Suffe'den ayrılmazdı.
HAYBER’İN ARDINDAN TÜM GAZVELERE KATILDI
Ebû Hüreyre, kısmen Hayber fethine ve daha sonra yapılan gazvelerin hepsine katıldı. Umretü'l-kazâda Resûlullah'ın kurbanlıklarını Mekke'ye götürmekle vazifeli olanlar arasında yer aldı. Hz. Peygamber'in, düşmanlara karşı oluşturduğu bazı özel timlerde de görev aldı.
📌 Daha sonra onun Yermük Savaşı'na ve Cürcân'ın fethine katıldığı kaydedilir. Hz. Peygamber Hindistan'ın fethedileceğini müjdeleyince ömrü yeterse canıyla ve malıyla bu savaşa da katılacağını söylemesi onun cihada karşı duyduğu arzuyu gösterir.