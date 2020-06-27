Ayet ve hadisler ışığında Müslümanlar için hayır yolları
Ayet ve hadisler ışığında Müslümanlar için hayır yolları
Ayet ve hadislerde Müslümanlara, iyiliğin emredilmesi ve kötülükten men edilmesi öğütlenir. Hayırda yarışmak müminlere yüce Rabbimizin emirlerindendir ve bu yolda hiçbir iyilik küçümsenemez. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: "Hayır olarak ne yaparsanız, gerçekten Allah onu hakkıyla bilir." Sizler için Müslümanlar için hayır yollarının çokluğunu ile ilgili ayet ve hadisleri derledik.
Giriş Tarihi: 27.06.2020
13:55
Güncelleme Tarihi: 27.06.2021
09:50