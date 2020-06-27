Ayet ve hadisler ışığında Müslümanlar için hayır yolları

Ayet ve hadislerde Müslümanlara, iyiliğin emredilmesi ve kötülükten men edilmesi öğütlenir. Hayırda yarışmak müminlere yüce Rabbimizin emirlerindendir ve bu yolda hiçbir iyilik küçümsenemez. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: "Hayır olarak ne yaparsanız, gerçekten Allah onu hakkıyla bilir." Sizler için Müslümanlar için hayır yollarının çokluğunu ile ilgili ayet ve hadisleri derledik.