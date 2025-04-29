Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Abdülhalik Gucdüvani'nin nasihat ve sözleri

Abdülhalik Gucdüvani'nin nasihat ve sözleri

Yayınlanma Tarihi: 29.04.2025 09:52 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 10:03

Yaşantısı, öğretileri ve eserleri ile çağlara seslenen büyük isimlerden Abdülhalik Gücdüvani, Hace sıfatı ile anılır. Belirlediği on bir prensip ile Müslümanların hassasiyet göstermesi gereken hususlara dikkat çeken Gucdüvani, Orta Asya Müslümanlığı için çok önemli karakterdir. Sizler için sözleri ve öğütleriyle sonraki kuşaklar için büyük bir örnek olan Abdülhalik Gucdüvani'nin nasihat ve sözlerini araştırdık.

1/20

📖

Helâl ye ve helâlden giyin ki ibadetlerin tadına erebilesin!

Abdülhalik Gucdüvani

2/20

📖

Herkese şefkat gözüyle bak ve kimseyi hakir görme!

Abdülhalik Gucdüvani

3/20

📖

Tövbeyi dilinden kalbine indir ki; Kötülük seni gördüğünde yolunu değiştirsin.

Abdülhalik Gucdüvani

4/20

📖

Her an Allah'ın huzurunda olduğunu bil.

Abdülhalik Gucdüvani

5/20

📖

Hakk'a giden yol, hizmetten geçer.

Abdülhalik Gucdüvani

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Çalınmaktan son anda kurtarılan kütüphane: Süleymaniye

Çalınmaktan son anda kurtarılan kütüphane: Süleymaniye

Konfor alanından nasıl çıkılır?

Konfor alanından nasıl çıkılır?

Altay Kartalı: Osman Batur

Altay Kartalı: Osman Batur

Kulu diri kılan eylem: Zikir

Kulu diri kılan eylem: Zikir

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İhvan’ın sonu göründü mü?

İhvan'ın sonu göründü mü?

Papa’nın yanında götürdüğü emanet!

Papa’nın yanında götürdüğü emanet!

Türkiye Yüzyılının ilk orkestrası çocuklardan oluşuyor

Türkiye Yüzyılının ilk orkestrası çocuklardan oluşuyor