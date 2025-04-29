Abdülhalik Gucdüvani'nin nasihat ve sözleri
Yayınlanma Tarihi: 29.04.2025 09:52 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 10:03
Yaşantısı, öğretileri ve eserleri ile çağlara seslenen büyük isimlerden Abdülhalik Gücdüvani, Hace sıfatı ile anılır. Belirlediği on bir prensip ile Müslümanların hassasiyet göstermesi gereken hususlara dikkat çeken Gucdüvani, Orta Asya Müslümanlığı için çok önemli karakterdir. Sizler için sözleri ve öğütleriyle sonraki kuşaklar için büyük bir örnek olan Abdülhalik Gucdüvani'nin nasihat ve sözlerini araştırdık.
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Helâl ye ve helâlden giyin ki ibadetlerin tadına erebilesin!
Abdülhalik Gucdüvani
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Herkese şefkat gözüyle bak ve kimseyi hakir görme!
Abdülhalik Gucdüvani
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Tövbeyi dilinden kalbine indir ki; Kötülük seni gördüğünde yolunu değiştirsin.
Abdülhalik Gucdüvani
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Her an Allah'ın huzurunda olduğunu bil.
Abdülhalik Gucdüvani
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Hakk'a giden yol, hizmetten geçer.
Abdülhalik Gucdüvani