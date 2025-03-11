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10 Temel Hadis ile Adaletin Önemi

Yayınlanma Tarihi: Mart 11, 2025 12:49 Güncelleme Tarihi: Mart 11, 2025 17:35

Adalet; düzenli ve dengeli davranma, herkesin hakkını verme, haksızlıklardan uzaklaşarak orta yolu tutma, bir şeyi yerli yerine koyma, insaf ve eşitlik anlamlarına gelir. Adaletin zıttı zulüm, hıyanet ve insafsızlıktır. Adalet; hukuki, içtimai ve ahlaki alanların hepsini kapsar. Bu bağlamda adalet hakkında 10 hadisi sizler için derledik.

1/10

"(Herhangi bir konuda) hakemlik yaptığınız zaman adil olun."

(Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat, IV, 40-41)

İBNÜ'L CEVZİ'NİN MÜMİNLERE NASİHATLERİ

2/10

"Her kim hakkı olmadığı hâlde bir karış yeri alırsa, o yer kıyamet gününde yedi kat olup boynuna geçirilir."

(Müslim, Müsâkât, 140)

İMAM EVZAİ'NİN MÜMİNLERE ÖĞÜTLERİ

3/10

"Zulüm, kıyamet gününde zifiri karanlıklar demektir."

(Buhârî, Mezâlim, 8; Müslim, Birr, 57)

HULEFA-Yİ RAŞİDİN'DEN ALTIN ÖĞÜTLER

4/10

Resûlullah, "Dikkat edin! Size derece bakımından oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olan şeyi bildireyim mi?" diye sordu. "Elbette." dediler. Bunun üzerine Resûlullah şöyle buyurdu: "İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmak ise (imanı) kökünden kazır."

(Ebû Dâvûd, Edeb, 50; Tirmizî, Sıfatü'l-kıyâme, 56)

İSLAM ALİMLERİNDEN ÖZLÜ SÖZLER

5/10

"(Ey insanlar!) Bu (Zilhicce) ayınızda, bu (Mekke) şehrinizde bu (Arefe) gününüz nasıl mukaddes ise, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da aynı şekilde mukaddestir (dokunulmazdır)."

(Buhârî, İlim, 9; Müslim, Kasâme, 30)

ZAHİDLERİN ÖNCÜSÜ HASAN-I BASRİ'NİN HİKMETLİ SÖZLERİ

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