10 Temel Hadis ile Adaletin Önemi

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Resûlullah, "Dikkat edin! Size derece bakımından oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olan şeyi bildireyim mi?" diye sordu. "Elbette." dediler. Bunun üzerine Resûlullah şöyle buyurdu: "İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmak ise (imanı) kökünden kazır."

(Ebû Dâvûd, Edeb, 50; Tirmizî, Sıfatü'l-kıyâme, 56)

İSLAM ALİMLERİNDEN ÖZLÜ SÖZLER