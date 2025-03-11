10 Temel Hadis ile Adaletin Önemi
Adalet; düzenli ve dengeli davranma, herkesin hakkını verme, haksızlıklardan uzaklaşarak orta yolu tutma, bir şeyi yerli yerine koyma, insaf ve eşitlik anlamlarına gelir. Adaletin zıttı zulüm, hıyanet ve insafsızlıktır. Adalet; hukuki, içtimai ve ahlaki alanların hepsini kapsar. Bu bağlamda adalet hakkında 10 hadisi sizler için derledik.
◽
"(Herhangi bir konuda) hakemlik yaptığınız zaman adil olun."
(Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat, IV, 40-41)
◽
"Her kim hakkı olmadığı hâlde bir karış yeri alırsa, o yer kıyamet gününde yedi kat olup boynuna geçirilir."
(Müslim, Müsâkât, 140)
◽
"Zulüm, kıyamet gününde zifiri karanlıklar demektir."
(Buhârî, Mezâlim, 8; Müslim, Birr, 57)
◽
Resûlullah, "Dikkat edin! Size derece bakımından oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olan şeyi bildireyim mi?" diye sordu. "Elbette." dediler. Bunun üzerine Resûlullah şöyle buyurdu: "İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmak ise (imanı) kökünden kazır."
(Ebû Dâvûd, Edeb, 50; Tirmizî, Sıfatü'l-kıyâme, 56)
◽
"(Ey insanlar!) Bu (Zilhicce) ayınızda, bu (Mekke) şehrinizde bu (Arefe) gününüz nasıl mukaddes ise, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da aynı şekilde mukaddestir (dokunulmazdır)."
(Buhârî, İlim, 9; Müslim, Kasâme, 30)