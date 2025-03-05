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İbnü'l Cevzi'nin Müminlere Nasihatleri

Yayınlanma Tarihi: Mart 05, 2025 09:55 Güncelleme Tarihi: Mart 05, 2025 09:59

Nesebi ilk halife Hz. Ebubekir'e (RA) kadar uzanan İbnü'l Cevzi, ömrünü İslami ilimlere adamış bir alimdir. Bilgileri ve nasihatleri nice insanın doğru yolu bulmalarına katkıda bulundu. Sizlere İbnü'l Cevzi'nin Müminlere Nasihatleri 'den kalbe değecek yol gösterecek alıntılar derledik.

1/20

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Şu gaflet uykularından ne zaman uyanıp kalkacaksın?

İbnü'l Cevzi

Ramazan'da Osmanlı saray sofralarını süsleyen tatlı

2/20

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Gençlik ve sağlık sizi aldatmasın, çünkü yaşlılardan ölen az, gençlerden ise çoktur.

İbnü'l Cevzi

3/20

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Sağlam inanç ve doğru yol, şeriatın sahibi olan Allah'a tam olarak uymakla ve yoluna hakkıyla tabi olmakla mümkündür.

İbnü'l Cevzi

4/20

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Kardeşlerim!

Göçmeden önce amel yüklerinizi kontrol edin.

İbnü'l Cevzi

5/20

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Bil ki, gerçek anlamda namaz kılmak ile kastedilen, Allah'ı yüceltmektir.

İbnü'l Cevzi

Ramazan bize ne öğretir?

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