İbnü'l Cevzi'nin Müminlere Nasihatleri
Yayınlanma Tarihi: Mart 05, 2025 09:55 Güncelleme Tarihi: Mart 05, 2025 09:59
Nesebi ilk halife Hz. Ebubekir'e (RA) kadar uzanan İbnü'l Cevzi, ömrünü İslami ilimlere adamış bir alimdir. Bilgileri ve nasihatleri nice insanın doğru yolu bulmalarına katkıda bulundu. Sizlere İbnü'l Cevzi'nin Müminlere Nasihatleri 'den kalbe değecek yol gösterecek alıntılar derledik.
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Şu gaflet uykularından ne zaman uyanıp kalkacaksın?
İbnü'l Cevzi
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Bil ki, gerçek anlamda namaz kılmak ile kastedilen, Allah'ı yüceltmektir.
İbnü'l Cevzi