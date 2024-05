Yahudilik tarihinin geçmişi ve bugünü

➡ Prof. Dr. Şinasi Gündüz:

Tarihsel süreci dikkate aldığımızda Yahudilik, en iyi ihtimalle Yahuda Devleti ile birlikte ortaya çıkan bir din. Onun öncesinde Yahudilik diye bir din bir gelenek yok. Daha da önemli olan ise Yahudilik sanki Hz. Musa'nın (AS) bir dini gibi, Hz. Musa (AS) ile ilişkili bir din gibi görülüyor. Oysa Hz. Musa'nın (AS) kendisi bir Yahudi değil.

➡ İslam açısından Yahudiliği biz, ilahi olan ama sonradan tahrif olunan bir din gibi değerlendiririz. Bundan dolayı bizde hak dinler, batıl dinler, ilahi dinler, ilahi olmayan dinler ayrıştırması yapılırken genellikle ilahiyat camiasında bunun içerisine Yahudilik de konulur. İslam, Yahudilik, Hristiyanlık bunlar ilahi dindir, hak dindir, diğerleri batıldır, ilahi olmayan dinlerdir denilir. Peki, neye göre?

➡ Aslında Yahudilik özü itibariyle Hz. Musa'nın (AS) tebliğ ettiği bir dindi ama sonradan bu din tahrif oldu, sonradan değişti deniliyor. Bu hem dinler tarihi bilgisi açısından doğru değil hem de İslam'ın temel referansı açısından baktığımızda doğru değil. Neden doğru değil? Çünkü Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. Musa (AS) İslam'dan başka bir din tebliğ etmiyor. Hz. İsa da İslam'dan başka bir din tebliğ etmiyor. Tüm peygamberler gibi bu peygamberler de birer İslam Peygamberi fakat daha sonraki dönemlerde kendilerini bir şekilde bunlarla ilişkilendiren bazı gruplar, kendi ürettikleri dini yapıyı lanse ediyorlar.

▶ Mesela Hristiyanlık kendisini Hz. İsa (AS) ile ilişkilendiriyor. Buna "Tanrıoğlu İsa" diyor. Yahudilik kendisini Hz. Musa (AS) ile ilişkilendiriyor. Çünkü Hz. Musa (AS) ile birlikte tanrısal ahit döneminin, vaat döneminin başladığını varsayıyor. Dinler Tarihi bilgisi açısından da bu doğru değil. Çünkü biz Hristiyanlığın da Hz. İsa sonrası dönemde ortaya çıkan bir din olduğunu biliyoruz. Hz. İsa ile hiçbir ilişkisi yok.

Yahudiliğin de şu anki haliyle Hz. Musa ile ilişkili olmayan daha sonraki dönemlerde ortaya çıkan bir din olduğunu biliyoruz. Bu açıdan Yahudilik, tarihin belirli bir döneminde teşekkül eden bir din olarak ortaya çıkıyor, kendisini İsrailoğulları etnik kimliği ile özdeşleştiriyor ve Yahudi olmayla İsrailoğulları'ndan olmanın aynı şeyi olduğunu ifade ediyor.

Seçilmişlik anlamında da İsrailoğulları'ndan oldukları için Tanrı'nın kendilerini seçtiğini, etnik kimliklerinden dolayı Tanrı'nın kendilerini seçtiğini ve bu seçilmiş halka da onların "vadedilen topraklar" dedikleri bölgenin yani iki nehir arasındaki Fırat'tan Mısır ırmağına kadar olan bu bölgenin Tanrı tarafından adeta tapulandığını varsayıyorlar ki bu bağlamda etnik kimlik merkezi bir seçilmişlik bir kutsanmışlık zihin yapısı Yahudiliğin temel ideolojisini oluşturuyor.