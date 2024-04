Yahudilerin son kehaneti Kızıl düveler Filistin'de

Yahudiler, 2 bin yıldır bekledikleri kızıl ineğin bulunduğunu ve kurban işlemi için Nisan’da Fısıh Bayramı'nın başlamasıyla 5 kızıl düveyi kurban edeceklerini açıkladılar. Peki, Yahudiler’in kızıl ineği kurban etmeye hazırlanması mabedin yıkılması mı demek? Mescid-i Aksa yıkılıp yerine Süleyman Mabedi mi inşa edilecek ve bunun 5 kızıl inek ile bağlantısı ne?

Yahudiler, Mesih'in gelmesi gibi pek çok sözde kehanetin gerçekleştiğini düşünüyor.

Bunlardan biri, Ölü Deniz'de yani Lut Gölü'nde yaşamın ortaya çıkması,

Bir diğeri, Yahudilerin "Ağlama Duvarı" olarak nitelendirdiği Burak Duvarı içerisinden bir yılanın çıkması.

Şimdilerde de klonladıkları kızıl ineklerle başka kehanetin peşindeler!



5 kızıl inek ile Yahudiler kıyamet mi koparacak?

Mescid-i Aksa yıkılıp yerine Süleyman Mabedi mi inşa edilecek ve bunun 5 kızıl inek ile bağlantısı ne?



Hatırlarsınız ki Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yerleşkede, radikal Yahudilerin keçi kurban etmek istediklerine dair haberlerin ardından Hamas'ın camiyi koruma çağrısı üzerine bir araya gelmişlerdi.

O zaman bir keçinin kurban edilmek istenmesi şiddeti tırmandırmıştı.

Şimdi ise Fanatik Yahudiler 5 kızıl ineği kurban etmeye hazırlanıyor.



Biraz geçmişe gidelim; Hz. Musa'nın Yahudilere tevbe etmeleri için bir sarı buzağı kurban etmelerini istediği kutsal güne…

Bakara suresinde bu olay çok net anlatılır:

Hz. Musa'nın düşmanları, birini öldürüp cesedini onun evinin kapısına atarlar, Hz. Musa'yı onu öldürmekle suçlarlar ve derler ki: "Eğer katil başkası ise, Rabbine sor ve onu bize tanıt."

Hz. Musa: "Allah diyor ki bir inek kurban edin ve etini ölünün üzerine koyun ki o canlansın ve katili teşhis etsin" de.

Yahudiler, Hz. Musa'ya: "Bu ineğin özellikleri nasıl olmalı? Bizim için Rabbine dua et de rengi neymiş? bize açıklasın" derler.

İşte Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen bu sarı inek, Tevrat'ta kızıl olarak geçer

***

Yahudilerin "ahir zaman" ve "Mesih'in gelişi" üzerine birçok sözde kehaneti var. Bunlardan biri Kızıl düve.



Yahudi inancına göre; 2 bin yıldan bu yana, İsrail'de ilk kez tamamen kızıl ve "lekesi olmayan" bir buzağının doğması gerekiyor

2017'de doğduğu söylenen buzağının doğumu ve kurban edilmesi, Kudüs'te Yahudilerin kutsal saydığı "Üçüncü Tapınak" ın inşasına işaret etmekte

Tapınağın inşası sonrasında da Mesih'in geleceği düşünülüyor.

Tabii bunu anlamak için Orta Doğu'nun neredeyse 2000 yıl öncesine, antik Romalıların Kudüs'teki son tapınağı yıktığı zamana gitmek gerekiyor.

Fanatik Yahudiler, tapınağın ancak bu kurban ile yeniden inşa edilebileceği hususunda ısrarcılar.

İneklerin İsrail'e getirilmesine yardımcı olan Teksaslı Byron Stinson "Mesih'i kabul edeceğiz ve onun gelmesine ihtiyacımız var", "Benim için kızıl inek İsa Mesih'in kanı için kızıldır" der.

İneklerin kutsal toprağa getirilmesine Yitshak Mamo'nun katkısı olur.

Mamo'nun CBS News'e yaptığı açıklamada ise "ineklerin sadece son bir saflık testinden geçmesi gerektiğini ve bunun ardından tapınağı yeniden dirilteceği ve Mesih'in gelişini müjdeleyeceği tören her an gerçekleşebilir" der.

Zaten bunun hakkında yıllardır birtakım hazırlıkları olduğunu duymuştuk. Yani orada kesilecek hayvanlarla ilgili çalışmalar yaptıklarını, böyle bir hayvan yetiştirme faaliyetlerinin olduğu biliniyordu. Hatta klonlama usulüyle hiçbir kılda bir beyaz kılın dahi olmadığı, farklı bir renkte olmayan tamamen kızıl olması için bir çalışma yaptıklarını da duyurmuşlardı.



Bunlar Ortodoks fanatik Yahudilerin özellikle mabedi yeniden inşa etme hedefine yönelik aslında kendi kaynaklarına da aykırı olan bir davranışı sonradan benimsedikleri bir inanç.

Ve bunu uygulamak istiyorlar.



***

Peki, Yahudiler'in kızıl ineği kurban etmeye hazırlanması mabedin yıkılması mı demek?

Yahudiler, söz konusu kızıl ineğin bulunduğunu ve kurban işlemi için Nisan'da Fısıh bayramının başlamasıyla 5 kızıl düveyi kurban edeceklerini açıkladılar.



Tevrat'ta bulunan (Göç 13:7) bölümünde; temiz bir kuzu ya da keçi 10 Nisan'a kadar hazırlanmalı (Göç 12:3) ve 14 Nisan'da iki akşam arasında kurban edilmelidir. Ve 15 Nisan gecesi iç organları çıkarılmadan rosto yapılarak mayasız ekmek ve acı baharatla yenmelidir.

**

7 ekimden beri süregelen soykırım ile Fısıh bayramında kurban edilecek 5 düvenin bağlantısı sizce bir tesadüf mü? Yoksa yıllardır planlanan bir kirli emelin parçası mı?

Editör: Betül SAV

Kurgu-Kamera: Serkan Hervenik

