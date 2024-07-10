Organ mafyası: Siyonist İsrail

Doğu Türkistan'da yıllardır devam eden soykırım
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7 Ekim'den bu yana Gazze'yi insanlık dışı biçimde bombalarla vuran, soykırım yapan İsrail, öldürdüğü Filistinlilerin organlarını mı çalıyor? İşte, sizler için anlattık.
🔸 İşgalci İsrail şehit ettiği Filistinlilerin organlarını mı çalıyor?
🔸 7 Ekim'den bu yana gerçekleşen siyonist saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 40 bine yaklaştı.
🔸 İşgalcilerin öldürdükten sonra alıkoyduğu naaşları bir müddet ellerinde tutması akıllara İsrail organ mı çalıyor sorusunu getiriyor!
🔸 26 Aralık 2023'de 80 Filistinlinin naaşı bir konteyner içinde Gazze'ye teslim edildiğinde uzuvlardaki eksiklikler göze çarpmış ama olay dünya kamuoyunda geniş ses getirmemişti.
🔸 Yakın tarihi incelediğimizde siyonist İsrail'in bunu daha önce yaptığını görüyoruz. 2005 yılında Dr. Yahuda Heys 125 Filistinli gencin otopsisinde iç organlarını çıkardığını itiraf etmişti.
🔸Ayrıca bazı gayriresmi otoriteler İsrail'in Filistin'den çaldığı organları ABD VE Avrupa'da sattığını iddia etmişti. 7 Ekim'den günümüze her gün Gazze'yi insanlık dışı biçimde bombalarla vuran, soykırım yapan İsrail'in öldürdüğü Filistinlilerin organlarını çalması oldukça mümkün.
🔸İşgalciler daha önceki çatışmalarda da öldürdükleri Filistinlilerin naaşlarını uzuvları eksik olarak teslim etmişlerdi. Ayrıca 7 Ekim'den bu yana yüzlerce çocuğun naaşına ulaşılamadı...Sizce dünyanın en büyük organ mafyası siyonist terör örgütü olabilir mi?
Editör: Bekir Salih Yaman
Sunucu: Sümeyye Gedizli
Kurgu: Ayşenur Akyol
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