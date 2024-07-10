Arama

Menu

Organ mafyası: Siyonist İsrail

Yayınlanma Tarihi: 10.07.2024 12:31 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 12:35

7 Ekim'den bu yana Gazze'yi insanlık dışı biçimde bombalarla vuran, soykırım yapan İsrail, öldürdüğü Filistinlilerin organlarını mı çalıyor? İşte, sizler için anlattık.

🔸 İşgalci İsrail şehit ettiği Filistinlilerin organlarını mı çalıyor?

🔸 7 Ekim'den bu yana gerçekleşen siyonist saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 40 bine yaklaştı.

🔸 İşgalcilerin öldürdükten sonra alıkoyduğu naaşları bir müddet ellerinde tutması akıllara İsrail organ mı çalıyor sorusunu getiriyor!

🔸 26 Aralık 2023'de 80 Filistinlinin naaşı bir konteyner içinde Gazze'ye teslim edildiğinde uzuvlardaki eksiklikler göze çarpmış ama olay dünya kamuoyunda geniş ses getirmemişti.

🔸 Yakın tarihi incelediğimizde siyonist İsrail'in bunu daha önce yaptığını görüyoruz. 2005 yılında Dr. Yahuda Heys 125 Filistinli gencin otopsisinde iç organlarını çıkardığını itiraf etmişti.

🔸Ayrıca bazı gayriresmi otoriteler İsrail'in Filistin'den çaldığı organları ABD VE Avrupa'da sattığını iddia etmişti. 7 Ekim'den günümüze her gün Gazze'yi insanlık dışı biçimde bombalarla vuran, soykırım yapan İsrail'in öldürdüğü Filistinlilerin organlarını çalması oldukça mümkün.

🔸İşgalciler daha önceki çatışmalarda da öldürdükleri Filistinlilerin naaşlarını uzuvları eksik olarak teslim etmişlerdi. Ayrıca 7 Ekim'den bu yana yüzlerce çocuğun naaşına ulaşılamadı...Sizce dünyanın en büyük organ mafyası siyonist terör örgütü olabilir mi?

Editör: Bekir Salih Yaman

Sunucu: Sümeyye Gedizli

Kurgu: Ayşenur Akyol

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

Haberin Devamı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Hasidik Yahudi Gizemi

"Hasidik Yahudi Gizemi"

Gizli tüneller, kanlı yataklar, insanlık dışı görüntüler… Yakın zamanda New York’un Brooklyn...

  • Ocak 23, 2024
DAHA FAZLA
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN