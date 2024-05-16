Doğu Türkistan'da yıllardır devam eden soykırım

Çin, 1949 yılından beri Doğu Türkistan'daki Uygur kardeşlerimize sistematik bir katliam gerçekleştiriyor. Bu yüzden vatanlarından ayrılmak zorunda kalan birçok insan var. Çin zulmünün yakın tanıklarından biri de biri Münevver Özuygur. Fikriyat.com'a şahit olduklarını aktaran Özuygur, "keşke Doğu Türksitan'a bombalar yağsaydı burada da bir zulüm olduğunu dünya duysaydı” ifadelerini kullandı.

🔹 Doğu Türkistan, uzun yıllardır Türk dünyasının kanayan yarası... Çin, uyguladığı baskı ve zulmü günden güne artıyor ve buradaki Uygur Türkleri vatanlarından başka ülkelere göç etmek zorunda kalıyor. Çin zulmünün tanıklarından biri olan Münevver Özuygur ile Doğu Türkistan'daki Çin zulmünü ve İslam karşıtlığının geldiği noktayı konuştuk.

➡ Sümeyye Gedizli: Doğu Türkistan'daki olaylardan en çok kimler etkileniyor?

➡ Münevver Özuygur:

🔹 Savaşlar ve göçlerde en çok etkilenenler kadınlar var çocuklar oluyor. Doğu Türkistan'da erkekler şehit oluyor, savaşa katılıyor ya da hapishanelere alınıyorlar ama bunun en acısını anneler, kadınlar, çocuklar, yetim kalan çocuklar çekiyor. En etkili öyküleri de hanımlardan dinleyebiliriz. Çocuklar annelerinde hikaye dinleyerek büyüyor.

➡ Sümeyye Gedizli: Doğu Türkistan'daki camilerin durumu nedir?

➡ Münevver Özuygur:

🔹 Doğu Türkistan'daki camilerin hiçbiri devlet tarafından desteklenerek inşa edilmiş camiler değil. 2016'dan sonra 16 bin cami yıkıldı ya da işlevi değiştirildi. Bazıları içki evi ya da domuz ağılı yapıldı. O camileri de hayırsever kişiler kendi aralarında para toplayarak yaptırmıştı. Çin hükümetinin camileri yıkma gerekçesi "camiye gidecek kimsenin olmaması." Ama o camilerde namaz kılacak kimsenin olmamasının sebebi de yine kendileri. 18 yaş altındakiler giremezler, Çin Komünist Partisi'ne üye olanlar giremezler, devlet kurumunda çalışanlar giremezler, kadınlar giremezler, kim kalacak orada? Zaten kimse kalmadı. Camiye girenlere de giriş kartı olması lazım. Bu camiye giren kişi, öbür mahallenin camisine giremez.

➡ Sümeyye Gedizli: Iydgah Camii ibadete açık mı?

➡ Münevver Özuygur:

🔹 O camiyi şimdi müzeye dönüştürülmüşler ben de Kaşgar ziyaretimde bir kere gitmiştim. İçeri girmek istemiştim ama "kadınlar giremez" şeklinde bir yazı vardı. Ben öğrenciydim o zaman beni de almamışlardı. Ama erkekler cuma namazı kılıyorlardı sonra da camiyi tamamen müzeye çevirmişlerdi. Şimdi de yurt dışından gelen muhabirler yani gazetecilere "burada bir zulüm yok" demek için oyun çevirmek için ara sıra açıyorlarmış ama şimdi orada gerçekte namaz kılan kimse yok.

Konuk: Münevver Özuygur

Editör: Sümeyye Gedizli

Kamera: Serkan Hervenik

Kurgu: Ayşenur Akyol

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