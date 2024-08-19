İnsanlardan nefret etme hastalığı: Mizantropi

Mizantropi yaşayan kişi, insanlara karşı negatif duygu ve davranışlara sahip olmasından ötürü etrafındakilerden uzak durur ve yalnız kalma isteği duyar. Peki bu mizantropi bir rahatsızlık mıdır? İşte, detaylarını sizler için anlattık.

🔹 Eskişehir'de, bilgisayar bağımlısı gencin saldırısı Türkiye'nin gündemine oturdu. Psikologlar saldırganın davranışlarını inceledi ve ilk gözlemlere göre "mizantropi" teşhisi konuldu.

🔹 Peki, nedir bu mizantropi? Mizantropi; insanları sevmeme ve herkesten nefret etme olarak tanımlanıyor. Bu durum sosyal öğrenme ya da olumsuz deneyimler nedeni ile oluşabilmekte.

🔹 Rahatsızlığın belirtileri arasında kişinin insanlardan nefret etmesi yer alırken bireyin insanları sevmemesi, çevresindeki kişilerden ürkmesi gibi tepkiler de bulunuyor.

🔹 Mizantropi yaşayan kişi, insanlara karşı negatif duygu ve davranışlara sahip olmasından ötürü etrafındakilerden uzak durur ve yalnız kalma isteği duyar.

🔹 İnsanlarla iletişime girmemek için her türlü yolu dener. Negatif duygu ve düşüncelere sahip olduğundan mesafeli tutum sergiler ve asosyal birey olarak tanımlanır.

🔹 Kalabalık ortamlara girmek istemez. İş hayatında, insanlarla az iletişim kurabilecekleri meslekleri seçer. Belirtilerin bir kısmı sadece mizantropi yaşayan kişilerde değil, psikolojik rahatsızlığı olan birçok bireyde görülebilir.

🔹 Peki, bu rahatsızlık hakkında siz neler düşünüyorsunuz?

Editör/Sunucu: Sümeyye Gedizli

Kurgu: Ayşenur Akyol

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