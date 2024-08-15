İsrail'in sistematik silahı: Zorunlu göç

İşgalci İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de zorunlu göçü başarıya ulaşacağı sistematik bir silah olarak kullanıyor. Yerleşim yerlerini çeşitli bahanelerle bombalayan işgalci İsrail Gazzelileri sözde güvenli bölge diye ilan ettiği başka bölgelere yönlendiriyor ve ardından aynı bahanelerle yine saldırarak onları bir bilinmezliğe zorluyor. Bu günlerde Gazze halkı yeni bir göçle daha karşı karşıya... El Mevasi bölgesinde sıkışıp kalan Gazze halkı büyük bir çaresizlik içinde hayatta kalmaya çalışıyor.

İşgalci İsrail, Gazze'de zorla göç ettirmeyi sistematik bir silah olarak kullanıyor ve zafere bu şekilde ulaşacağını düşünüyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanacak yer bırakmayan işgalci İsrail, onları ölümle göç arasında bir tercihe zorluyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre 7 Ekim'den bu yana Gazze'de her 10 kişiden 9'u zorla yerinden edildi ve ayda bir kez göçe zorlandı. Gazze'deki Filistinlilerin bitmeyen çilesi haline dönüşen zorunlu göç, ilk olarak Gazze'nin Kuzeyinde başlamıştı. Kuzeyde bulunan 1,5 milyon Filistin'li, İsrail'in Güneyde güvenli olarak ilan ettiği Han Yunus'a sığındı ancak zorunlu göç burada da Filistinlilerin peşini bırakmadı. Katil İsrail göç yolundaki Gazzelilerin üzerlerine bomba yağdırmaktan da vazgeçmedi. Yanlarına aldıkları birkaç eşya ile saldırılardan kaçarak hayat mücadelesi veren Filistinliler, Mısır sınırında yapılaşmanın az olduğu Refah'a göç etti. Derme çatma çadırlarda hayat mücadelesi verilen Refahta göçlerle birlikte nüfus, 1.4 milyonu aştı.İsrail, 6 Mayıs'ta Biden'ın "kırmızı çizgi" olduğunu öne sürdüğü Refah'a kara saldırısı başlattı. Refah yerle bir edilmesine rağmen ABD yönetimi, saldırılara göz yumdu.

Şu an İsrail ordusu Filistinlileri El-Mevasi bölgesine doğru bir göçe zorluyor. Deyr Belah, Han Yunus ve Refah bölgeleri arasında yer alan Akdeniz kıyısındaki El-Mevasi, altyapı eksikliği ve sınırlı yapılaşma nedeniyle zorlu yaşam koşullarına sahip. Filistin Kızılay'ı yeni göçler nedeniyle El-Mevasi'de tek çadırlık bir yerin bile kalmadığını belirtiyor. Gazelliler Akdeniz kıyısında daracık bir bölgede sıkışıp kalmış durumda. Artan sıcaklık ve su sıkıntısı ile birçok Filistinli, El-Mevasi'ye gitmek yerine evlerinin enkazında yaşamaya başladı. İsrail'in ilerleyen günlerde El-Mevasi'ye kara saldırısı düzenleme ihtimali ise çaresizliğe çaresizlik katıyor.

Sunucu/Editör: Şüheda Arvas

Kurgu: Günışığı Gülhan Salma

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