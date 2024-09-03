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Batılıların Sömürgeleştirdiği Ülke: Nijerya

Yayınlanma Tarihi: 03.09.2024 14:36 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 14:36

Nijerya Endüstriyel Şeffaflık Girişimi Genel Sekreteri Ogbonnaya Orji, geçenlerde yaptığı açıklamada 2009-2018 yıllarında rafinerilerden 4,2 milyar litre petrol ürününün kaybolduğunu iddia etti. Bu, 10 yıllık zararın 1.8 milyar dolar olması ve günlük 140 bin varilin yok olması demek. Peki, olaylar nasıl buraya geldi?

🔸 1930'lu yılların başından bu yana Nijerya petrollerini SHELL çıkarıyor.

🔸 Öyle ki ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. Sırada.

🔸 Ama bu petrol hiçbir zaman Nijerya'ya zenginlik getirmedi.

🔸 Ülke halkının yüzde yetmişten fazlası yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

🔸 İddialara göre ülkede devletten daha güçlü bir konumda olan SHELL'e ait petrol bölgesinde gayriresmi olarak 200'den fazla rafineri tesisi mevcut.

🔸 Bu tesislerde kaçak petrolün işlendiği düşünülüyor.

🔸 Bu da Nijerya halkının varlığının göz göre göre çalınması demek.

🔸 SHELL bu kaçak petrolü üstlenmeyerek zararı devlete bırakıyor ve kazancını sağlamaya devam ediyor.

🔸 8 Aralık 2010 tarihinde yayınlanan bir Wikileaks belgesinde şirketin Nijerya'daki etkinliğinin inanılmaz boyutlarda olduğu görülüyor.

🔸 Öyle ki SHELL'in üst düzey yöneticilerinden biri olan Ann Pickard, her bakanlıkta adamları olduğunu, siyasetçilerin her adımını bildiklerini alenen dile getiriyor.

🔸 Geçtiğimiz Ocak ayında yerel bir konsorsiyuma Nijerya'daki tesisini 2.4 milyar dolar bedele satacağını açıklayan SHELL, kendi beslediği konsorsiyum ile Nijerya petrolü üzerindeki tahakkümünü sürdürme emelinde.

🔸 Ayrıca Nijerya'nın Gine Körfezi'ndeki kıta sahanlığında Derin Su ve Entegre Gaz pozisyonları aramayı hedef edinen şirketin gözünü, Nijerya'nın denizine dikmiş durumda olduğu da iddialar arasında yer alıyor.

Peki, sizce bu sadece SHELL'in yaptığı bir şey mi? Yoksa bunu diğer çok uluslu şirketler de yapıyorlar mı?

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