Fay nedir, fay hattı türleri nelerdir? Türkiye'deki fay hatları

TÜRKİYE'DEKİ RİSKLİ BÖLGELER

🔸 Üç tarafı denizler ile çevrili olan Türkiye, bir deprem ülkesidir. Her an her noktada deprem olma olasılığı yüksektir. Ülkemizde toplamda dört dereceye kadar risk bölgeleri mevcuttur.

🔸 Birinci derece deprem bölgeleri: İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

🔸 İkinci bölge deprem bölgeler: Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

