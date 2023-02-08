Fay nedir, fay hattı türleri nelerdir? Türkiye'deki fay hatları

FAY TÜRLERİ NELERDİR?

🔸 Dünyanın her yeri farklı yüzey şekillerine ve yükseltilere sahip olduğu için fay hatları ve deprem türleri de çeşitlilik göstermektedir. Fay türlerini şu şekilde sıralabiliriz: Doğrultu atımlı fay, normal atımlı fay, ters atımlı fay, oblik atımlı fay....

Dogrultu Atımlı Fay

🔸 Doğrultu atımlı fay; düzlemleri, yeryüzünde 90 dereceye yakın ve dik bir konumda olan ve yerin içine doğru hafifçe eğimlenen yalnızca yatay atımın oluşturduğu yanal atımlı faylar olarak nitelendirilir.

🔸 Bu faylar, atımlarına göre sağ ya da sol yönlü olabilmektedirler. Ülkemizdeki Kuzey Anadolu Fayı sağ; Doğu Anadolu Fayı ise sol yönlü doğrultu atımlı faylardır.