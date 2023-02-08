OHAL nedir: Olağanüstü hal (OHAL) deprem bölgesinde neler sağlayacak?

OHAL ilan edildi demek, ne demek?

Cumhuriyet tarihinin en büyük depremi olarak kayıtlara geçen 7.7'lik Kahramanmaraş depremi 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Özellikle ilk saniyeden itibaren ülkemizde her vatandaş, sivil yardım kuruluşları ve devlet görevlileri kritik 20 saatte afet bölgesinde gece gündüz mücadele etti hala da devam ediyor. 50. saatin üzerinde olduğumuz süre içerisinde enkaz altından mucizeler gelmeye devam ediyor.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Seviye 4" alarm ilan edildi, ardından deprem bölgelerinde 3 ay süre ile OHAL ilan edildiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Anayasa'nın 119. maddesine dayanarak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana'yı kapsayan 3 ay süreli OHAL kararı aldıklarını açıkladı.

OHAL ilan ilan edilen iller...

Karar Resmi Gazete'de ilan edildi ve Anayasa'nın 119. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında;

Adana,

Adıyaman,

Diyarbakır,

Gaziantep,

Hatay,

Kahramanmaraş,

Kilis,

Malatya,

Osmaniye ve

Şanlıurfa'da bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle OHAL ilan edildi.

Peki OHAL tam olarak ne anlama geliyor ve deprem bölgesinde neler sağlayacak?