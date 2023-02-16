Deprem sonrası sosyal medya kullanımı

🔹 Yeni medya teknolojilerinden olan ve zaman-mekan kavramını ortadan kaldırarak herkesin hızlı bir şekilde iletişim kurmasını sağlayan sosyal medya, günümüzün önemli iletişim araçlarındandır.

🔹 Bu teknolojilerin, bilgiye hızlı ulaşma gibi hususlarda faydalı yönleri bulunmak ile birlikte dikkatli kullanılmaz ve *dezenformasyona araç olursa çok kısa sürede olumsuz sonuçlara sebebiyet verir.

*Dezenformasyon nedir?

Yanlış veya doğruluğu bulunmayan ve kasıtlı olarak yayılan bilgidir. Kısaca bilgi çarpıtma anlamına gelir.

Teknoloji Sözlüğü