Deprem sonrası sosyal medya kullanımı
İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle ortaya çıkan sosyal medya, hayatımızı kolaylaştırmakta, bilgiye daha hızlı ulaşma imkanı sunmaktadır. Sosyal medyanın faydalarının yanı sıra bilinçsiz kullanımı, dezenformasyon gibi sebeplerle birtakım zararlara da neden olabilir. Hayatımızın her anında var olan bu teknoloji, yaşadığımız büyük Kahramanmaraş depreminde de aktif rol oynamıştır. Afet bölgesinde yaşananları aktarma noktasında hızlı ve etkili olmasıyla birlikte ne yazık ki yanlış haberlerin yayılmasına ve kişilerin paniğe sürüklenmesine de neden olmuştur.
Giriş Tarihi: 16.02.2023
15:52
🔹 Yeni medya teknolojilerinden olan ve zaman-mekan kavramını ortadan kaldırarak herkesin hızlı bir şekilde iletişim kurmasını sağlayan
sosyal medya, günümüzün önemli iletişim araçlarındandır.
🔹 Bu teknolojilerin, bilgiye hızlı ulaşma gibi hususlarda faydalı yönleri bulunmak ile birlikte
dikkatli kullanılmaz ve *dezenformasyona araç olursa çok kısa sürede olumsuz sonuçlara sebebiyet verir.
*Dezenformasyon nedir? Yanlış veya doğruluğu bulunmayan ve kasıtlı olarak yayılan bilgidir. Kısaca bilgi çarpıtma anlamına gelir.
Teknoloji Sözlüğü
🔹 Yaşamımızın bir parçası haline gelen sosyal medya,
Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremde, bireylerin kullanımı noktasında, aktif rol aldı. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen kişilerin sesi olduğu gibi ne yazık ki dezenformasyon noktasında olumsuz sonuçlara da sebebiyet verdi.
🔹 Sosyal medya, bir yönü ile insanların umudunu artıran paylaşımların yapıldığı platformlar, diğer yönüyle doğru ya da yanlış olduğu düşünülmeksizin olumsuz haberlerin yayıldığı, toplumun moralini bozan mecraya dönüştü.
Öyle ki kullanıcılar, neyin yalan neyin gerçek olduğunu anlayamaz hale gelerek kafaları karıştı, korku ve paniğe kapıldılar.
🔹 Afet anı ve sonrasında
doğru kullanıldığında birçok yaraya merhem olabilen sosyal medya, yanlış kullanıldığı ya da kötü niyetli insanların sesi olduğunda başlı başına bir felaket bölgesi halini alabilir.
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Unutulmaması gereken şey ise dezenformasyonu gerçekleştiren, sosyal medyada asparagas haber yayan kişilerin her zaman var olduklarıdır. Bu insanlar, "afet oldu" diye birdenbire ortaya çıkan kişiler değildir.
*Asparagas haber nedir? Yalan haber anlamına gelen asparagas, hiçbir gerçekliği olmayan, uydurma haberdir.
Asrın en büyük felaketi: Kahramanmaraş depremi
🔹 Yaşayan bir organizma olan toplum içerisinde sosyal medyayı kendine bir araç edinerek
suç işleyen kişiler, depremden önce, anında ve afetin yaraları sarıldıktan sonra da her zaman var olacaktır. Ancak afet gibi hassas durumlarda, sosyal medyada yaşanan olaylar daha çok fark edilmekte, insanları etkilemektedir.
🔹 Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilde can ve mal kayıplarına neden olan ve tüm ülkeyi yasa boğan afet sonrası yapılan
çarpıtıcı haberler, halkın yanlış bilgiler doğrultusunda hareket etmesine, endişe yaşamasına ve psikolojik travmalar geçirmesine sebep oldu.
🔹 Deprem gibi afetler sonrası söylenen en önemli şeylerden biri,
resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi gerektiğidir. Böyle olağanüstü durumlarda teyit edilmiş bilgileri resmi kanallar mutlaka açıklamaktadır.
🔹 Resmi kaynaklar vasıtasıyla açıklanmayan konuların içeriğinde kötü niyetli kişilerin parmağı olabileceği, dezenformasyona açık olduğu düşünülmelidir.
🔹 Vatandaşların bilgi alma ihtiyacının arttığı afet dönemlerinde dikkatli olmak,
resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmek en doğrusu olacaktır. Böylece çarpıtıcı ve insanları korkuya sevk eden haberleri yayan kişilerin amacını gerçekleştirmesine de engel olunacaktır.