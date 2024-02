Alev Alatlı'ya son veda

HER YENİ NESLİN ABLASI OLDU

🔸 Öğle namazına müteakip Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Alatlı'nın cenaze namazını kıldırdı. Namazın ardından Mehmet Görmez şu ifadelerde bulundu:

🔸 Aziz kardeşlerim, ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyurur:

"Biz, ölen her insana yeniden hayat veririz. Fakat Kitab-ı Mübin'e iki şeyi yazarız. Birisi hayatta iken takdim ettiklerini, birisi de geride bıraktıkları eserleri yazarız", buyuruyor. "Bugün ülkemizin, milletimizin yakın tarihinde hep güzel söz ve güzel sada sahibi olmuş çok değerli bir mütefekkirimizi, Alev Alatlı Hanımefendi'yi, milletimize hem hayatında güzel sözler, güzel düşünceler takdim eden hem de güzel eserler bırakan değerli bir insanı ebediyete uğurluyoruz, Cenab-ı Hak rahmet eylesin. O, milletimizin ve medeniyetimizin dert ortağı bir mütefekkiriydi. Aynı zamanda entelektüeldi ama entelektüel kibrine hiç kapılmadı. Düşünen her insanın, her yeni neslin ablası oldu. Biz hep böyle tanıdık. Güzel bir Müslüman idi. İnanmış bir mümineydi. Nice gece yarılarında Kur'an'ın bir ayetini müzakere etmek için son beş yılda sürekli arardı ve kendisiyle Kur'an müzakerelerimiz oldu. Cenab-ı Hak bu iman ve İslam ile gitmeyi nasip eylesin. Bir konuşmasında diyor ki "efendice ölmeyi bilmek lazım" efendice ölmeyi bilmek lazım. Efendice ölmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip ve müyesser eylesin."