Arama

Menu

Alev Alatlı'ya son veda

Ülkemizin fikir deryalarından, estetik dehalarından Alev Alatlı dün aramızdan ayrıldı. Alatlı'nın bugün Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Usta isimin cenazesine sanattan, siyasete kadar pek çok alanda önemli simalar katıldı. Duruşuyla ve düşünceleriyle Türk milletine örnek olan Alatlı'nın naaşı, sevenleri eşliğinde Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ne defnedildi.

Giriş Tarihi: 03.02.2024 15:55 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 21:09
  • 1
  • 10

FİKİR DÜNYASININ ÖNEMLİ SİMASINA VEDA

🔸 Fikir alemimizin önemli simalarından yazar ve düşünür Alev Alatlı, 2 Şubat Cuma günü hayata veda etti. Binlerce insan bugün onu son yolculuğuna uğurlamak ve vuslat anına şehadet etmek için Eyüp Sultan Camii'nde toplandı.

🔸 Öğle namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra ebediyete yolculuğuna uğurlandı ve Mihrişah Sultan Haziresi'ne defnedildi.

Alev Alatlı için ne dediler? Önemli isimler anlatıyor

  • 2
  • 10

HER YENİ NESLİN ABLASI OLDU

🔸 Öğle namazına müteakip Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Alatlı'nın cenaze namazını kıldırdı. Namazın ardından Mehmet Görmez şu ifadelerde bulundu:

🔸 Aziz kardeşlerim, ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyurur:

"Biz, ölen her insana yeniden hayat veririz. Fakat Kitab-ı Mübin'e iki şeyi yazarız. Birisi hayatta iken takdim ettiklerini, birisi de geride bıraktıkları eserleri yazarız", buyuruyor. "Bugün ülkemizin, milletimizin yakın tarihinde hep güzel söz ve güzel sada sahibi olmuş çok değerli bir mütefekkirimizi, Alev Alatlı Hanımefendi'yi, milletimize hem hayatında güzel sözler, güzel düşünceler takdim eden hem de güzel eserler bırakan değerli bir insanı ebediyete uğurluyoruz, Cenab-ı Hak rahmet eylesin. O, milletimizin ve medeniyetimizin dert ortağı bir mütefekkiriydi. Aynı zamanda entelektüeldi ama entelektüel kibrine hiç kapılmadı. Düşünen her insanın, her yeni neslin ablası oldu. Biz hep böyle tanıdık. Güzel bir Müslüman idi. İnanmış bir mümineydi. Nice gece yarılarında Kur'an'ın bir ayetini müzakere etmek için son beş yılda sürekli arardı ve kendisiyle Kur'an müzakerelerimiz oldu. Cenab-ı Hak bu iman ve İslam ile gitmeyi nasip eylesin. Bir konuşmasında diyor ki "efendice ölmeyi bilmek lazım" efendice ölmeyi bilmek lazım. Efendice ölmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip ve müyesser eylesin."

  • 3
  • 10

HÜSN-İ ŞEHADETİ İÇİN HELALLİK ALINDI

🔸 Görmez, konuşmasına şöyle devam etti:

🔸 "İki vazifemiz var. Birisi hüsn-ü şehadet. Öncelikle Alev Alatlı Hanımefendi'nin mümine ve Müslüman ve muvahhide şehadet eder misiniz?" sorusunu sorduktan sonra cenaze namazına iştirak eden cemaatten helallik aldı.

  • 4
  • 10

HELALLİK KONUSUNDAKİ HASSASİYETİ

🔸 Mehmet Görmez, cümleleriyle zihnimize kazınan önemli mütefekkirimiz Alev Alatlı'nın helallik konusundaki hassasiyetini dile getirdi. Ardından şu ifadeleri paylaştı:

🔸 "Helallik meselesi herhalde hepimizin zihnine nakşettiği bir ifadesi oldu. "21. asrın en büyük devrimi helal ile yasal olanı birleştirmektir" dedi. Helalleşmekten söz etti şimdi bugün de musalla taşında bizden helallik istiyor. Dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal ediniz. Cenab-ı Hak helalliğinizi kabul eylesin bizleri de arkamızdan herkesin haklarını helal ettiği güzel kullar olarak ahirete gitmeyi nasip eylesin. O meşhur ödül töreninde muhterem Cumhurbaşkanımız onu bu milletin aydınlarının vicdanı diye tarif etmişti. Herhalde söyleyecekleri vardır."

  • 5
  • 10

ABLALARIN ABLASINA SON GÖREV

🔸 Ülkemizin sayılı münevverlerinden biri olan Alev Alatlı'ya veda etmek için binlerce insanın akın ettiği Eyüp Sultan Camii'ndeki cenaze törenine siyasetten, sanata önemli isimler de katıldı.

🔸 Cenaze törenine katılanlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da vardı. Cumhurbaşkan Alatlı için şunları söyledi:

"Gerçekten şu anda ebediyete, Hakk'a, ablaların ablasını uğurluyoruz. Muhabbetinde hep şunu söylerdi; anneciğim, ablacığım hep bunları söylerdi. Böyle bir güzelliği vardı. Tabi hem bizim "Cumhurbaşkanlığı'nın ödüller ödülünden" bir tanesini alan bir ablamızdı. Hem bizimle birlikte yol arkadaşlığını yapan bir ablamız bir, hanımefendiydi ve az önce hocamın da ifade ettiği gibi o güzelliklere sahip bir abla, anneydi. Rabbim mekanını cennet eylesin."

Alev Alatlı kimdir?

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN