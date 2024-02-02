Alev Alatlı için ne dediler?

Prof. Dr. İskender Pala:

Alev Alatlı, Türkiye'nin ve dünyanın iyiliği için çalışan bir insan olarak yaşadı. Onun fikirleriyle onun entelektüel zihin aşımlarıyla bir taraftan yurt içinde bir taraftan yurt dışında pek çok insan, yetkinliğe ulaştılar. Yaptığı çalışmalar gerçekten bir Türk kadını olarak bütün gelecek nesillerimizin genç kızlarına örnek olacak çalışmalardır. Bu çalışmalar vesilesiyle ileride, Alev Alatlı'nın belki de takipçilerinin olacağına inananlardanım. "Batı'ya Yön Veren Metinler"i bir zihin açılımıdır bizim için, fevkalade önemlidir. Türkiye entelijansiyasının bilmesi gerekenleri tek tek seçerek, çok isabetli bir şekilde bizlere sunmuştur. Özellikle psikodilbilim alanındaki çalışmaları, dünyada bir devrim gibi insanların Türkiye'ye ait medeniyet birikimini, kimliğini belki biraz daha kendisi olabilme gayreti yükseltmiştir, bu bakımdan bana göre çok önemlidir. Biz kendisiyle Türk Sanat Politikaları Kurulu'nda uzun yıllar beraber çalıştık, beraber fikir ürettik, beraber politikalar üretmeye çalıştık. Elimizden gelen şekilde Türkiye'nin menfaatine bir şeyler yapmaya gayret ettik. O dönemler gördüm ki Alev Hanım, gerçekten farklı bir zeka, farklı bir bakış açısına sahip. Zihninin tüm hücreleriyle insanlığın iyiliğini isteyen bir hanımdı. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah geride kalanlara sabır versin, Türkiye'nin başı sağ olsun. Allah, ilerde Alev Alatlı gibilerin sayılarını çoğaltsın.