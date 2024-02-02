Alev Alatlı için ne dediler?
Bugün Rahmet-i Rahman'a kavuşan düşünce vadimizin bereketli kalemi Alev Alatlı, eserleri ve fikirleriyle milletinin yanında olan bir mütefekkir, hakikat yolcusuydu. İlmi yolculuğunu felsefe, düşünce, istatistik, ekonomi alanlarında yoğunlaştıran Alatlı'nın ana çerçevesinde her zaman medeniyetimiz vardı. 1986'da "Özgür Madalyası" alan Alatlı'yı önemli isimlere sorduk.
Giriş Tarihi: 02.02.2024
19:44
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
20:04
◾ Bugün Daru'l Ukba'ya uğurladığımız
Alev Alatlı; yazdıkları, söyledikleri ve düşündükleri ile kalıplar karşısında sıkışan insanlığa meselelere farklı açılardan bakabilme imkanı sundu.
◾ Batı'yı çok iyi bilmesine rağmen tarafını memleketinden, milletinden yana alan
Alatlı, bu hakkaniyetli tavrı sebebiyle hayatı boyunca bazı kesimlerin öfkesini çekti. Vefatının ardından pek çok önemli isme Alev Alatlı'yı sorduk.
Bir düşünce işçisi: Alev Alatlı
Prof. Dr. Ümit Meriç:
İsimler gökten iner, Alev Alatlı gerçekten de alev alev bir kimliğe sahip idi. Öğretilmiş yalanları ilminin müstehziliği ile söndürmeye ve yeni bir Türkiye'nin inşasında, gerçek doğrular üzerinde gençleri tekrar idare etmeye ehil bir insan idi. Tabii Cemil Meriç ile olan ilişkisinin altını çizmek ihtiyacındayım. Cemil Meriç, milli ve yerli bir entelektüelimiz olduğu kadar küresel bir entelektüeldir. Bu açıdan Cemil Meriç'in gerçek talebelerinden birisinin Alev Alatlı olduğunu ifade edebiliriz. Alev de hem yerli ve milli hem de küresel bir düşünürdü. Bu açıdan 21. yüzyılın Türkiye'sini kurarken, Alev Alatlı'nın gerek romanlarından gerek de küreselliğinden yeni kuşakların fevkalade faydalanacağı kanaatindeyim. Kendisine rahmet dualarımı yolluyorum. Hiç beklenmedik bir vefat haberi oldu benim için şahsen. O açıdan üzgünüm ama Rabbime huzurla kavuşması için de duadayım.
Prof. Dr. İskender Pala:
Alev Alatlı, Türkiye'nin ve dünyanın iyiliği için çalışan bir insan olarak yaşadı. Onun fikirleriyle onun entelektüel zihin aşımlarıyla bir taraftan yurt içinde bir taraftan yurt dışında pek çok insan, yetkinliğe ulaştılar. Yaptığı çalışmalar gerçekten bir Türk kadını olarak bütün gelecek nesillerimizin genç kızlarına örnek olacak çalışmalardır. Bu çalışmalar vesilesiyle ileride, Alev Alatlı'nın belki de takipçilerinin olacağına inananlardanım. "Batı'ya Yön Veren Metinler"i bir zihin açılımıdır bizim için, fevkalade önemlidir. Türkiye entelijansiyasının bilmesi gerekenleri tek tek seçerek, çok isabetli bir şekilde bizlere sunmuştur. Özellikle psikodilbilim alanındaki çalışmaları, dünyada bir devrim gibi insanların Türkiye'ye ait medeniyet birikimini, kimliğini belki biraz daha kendisi olabilme gayreti yükseltmiştir, bu bakımdan bana göre çok önemlidir. Biz kendisiyle Türk Sanat Politikaları Kurulu'nda uzun yıllar beraber çalıştık, beraber fikir ürettik, beraber politikalar üretmeye çalıştık. Elimizden gelen şekilde Türkiye'nin menfaatine bir şeyler yapmaya gayret ettik. O dönemler gördüm ki Alev Hanım, gerçekten farklı bir zeka, farklı bir bakış açısına sahip. Zihninin tüm hücreleriyle insanlığın iyiliğini isteyen bir hanımdı. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah geride kalanlara sabır versin, Türkiye'nin başı sağ olsun. Allah, ilerde Alev Alatlı gibilerin sayılarını çoğaltsın.
Gazeteci - Yazar Ekrem Kızıltaş:
Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Çünkü Alev Hanım'ın kaybı sadece ailesinin, yakınlarının değil bence Türkiye'nin, hepimizin belki insanlık aleminin de kaybı. Alev Hanım objektifliğinin yanında yerli ve milli oluşuyla, meseleleri, konuları olabildiği şekilde yerli yerine oturtan ve son derece canlı bir şekilde her ortamda dile getiren bir insandı. Geriye doğru baktığımızda, son 30-40 yıl içerisinde Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durma kavgasını en yakından destekleyen ve bu konuda yapabileceği her şeyi elinden geldiği kadar gerektiğinde televizyon tartışmalarında gerektiğinde yazarak, çizerek gerektiğinde üniversite bazında Türkiye'yi daha ileri noktalara taşıma davasının en canlı savunucularından birisi oldu. Cenab-ı Hak'tan gani gani rahmetler diliyorum. Tabi ki boşluğu çok büyük ama önünde sonunda geride bıraktığı eserleriyle, hepimizin ve özellikle gençlerin oldukça faydalanacağı kaynaklar bıraktığına inanıyorum.
Şair - Yazar Mustafa Akar:
Alev Alatlı her şeyden önce özgüven demektir. Gezi parkı isyanından sonraki eblehleşmeyi, paçozlaşmayı ilk anlatan kişidir. Yüksek zekadır, bilirkişidir, yerlidir, buralı bir entelektüeldir. O meşhur konuşmasındaki satırlar çıkmıyor aklımdan:"Her yasal hak helal değildir ve olamaz; aslolan hakkın helal edilmesi olmalıdır. Asıl olan helalleşmek olmalıdır. Helalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıdır." Allah gani gani rahmet eylesin.