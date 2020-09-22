Ünlü yazarların kaleminden Müslümanlık

Gene anladım ki bizim şark, Müslümanlık, şu bu diye tebcil ettiğimiz şeyler, bu toprakta kendi hayatımızla yarattığımız şekillerdir. Bize ulûhiyetin çehresini veren Hamdullah'ın yazısı, Itrî'nin Tekbir'i, kim olduğunu bilmediğimiz bir işçinin yaptığı mihraptır.

Mahur Beste, Ahmet Hamdi Tanpınar

Fikirleriyle tarihe yön veren isimlerden İslam'a dair alıntılar