Türk edebiyatının usta kalemi: Ahmet Rasim

İSTANBUL SEVDALISI BİR YAZAR

◾ Onun için 'pek az adam İstanbul'a böyle özenle eğilmiştir' dersiniz. Her şeyden öte o bir İstanbul kalemidir. Ahmet Rasim; İstanbul'un sokakları, çarşı-pazarları, mahalle ve caddeleriyle adeta canlı bir varlık olarak yaşar.

◾ Aynı zamanda bir edebiyat öğretmeni olan isim, aydınlık ve karanlık dönemlerinde durmadan, bıkmadan yazar. Bu aşkla genç meslektaşlarına da yol gösterir.