Türk edebiyatının usta kalemi: Ahmet Rasim
Yazar, bestekar ve gazeteci kimliğiyle Ahmet Rasim, her dönemin sevilen ismi olmuştur. Edebiyata olan tutkusu ömrüne yansımış, durmadan yazmıştır. Okul kitaplarından tutun da cilt cilt tarih kitaplarına, güftelerinden edebiyata ve dönemsel geçişlerindeki tahlil ve gözlemlerini edebi bir zevkle okurlarına sunmuştur. İşte, edebiyatımızın duayeni Ahmet Rasim'in hayatı....
Giriş Tarihi: 21.09.2023
16:16
Güncelleme Tarihi: 21.09.2023
16:47
EDEBİYATIMIZIN PARLAYAN YILDIZI
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Edebiyatımızın duayenlerinden Ahmet Rasim, hayatını yazmaya adamış bir isimdir. Yazarın yaşantısıyla özdeşen yazıları Osmanlı döneminin izlerini taşır.
◾ Toplumun zenginlik kaynağı olmuş yazarımız, durmak bilmeyen yazma sevdasıyla karşımıza çıkar. O, yazma aşkını pekiştirmiş ve bu tutrkusunu devam ettirdikçe
hep başarıya ulaşmıştır.
EDEBİYATTA POSTMODERN TEKNİKLER
İSTANBUL SEVDALISI BİR YAZAR
◾ Onun için
dersiniz. Her şeyden öte o bir İstanbul kalemidir. Ahmet Rasim; 'pek az adam İstanbul'a böyle özenle eğilmiştir' İstanbul'un sokakları, çarşı-pazarları, mahalle ve caddeleriyle adeta canlı bir varlık olarak yaşar.
◾ Aynı zamanda bir edebiyat öğretmeni olan isim,
aydınlık ve karanlık dönemlerinde durmadan, bıkmadan yazar. Bu aşkla genç meslektaşlarına da yol gösterir.
HAYATININ DÖNÜM NOKTASI
◾ Türk edebiyatının üç dönemine de şahit olan Ahmet Rasim,
1865 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya gelir. Küçük yaşlarda babası, onu ve annesi Nevbahar Hanım'ı terk eder. Böylece onu, annesi büyük güçlüklerle yetiştirir.
◾ Hayatının dönüm noktası
1875 yılında başladığı Daruşşafaka okulu olacak ve orada edebiyatla tanışacaktır.
İHSAN OKTAY ANAR'IN SUSKUNLAR'INA DAİR HER ŞEY
POSTA VE TELGRAF NEZARETİ'NDE BİR MEMUR
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Daruşşafaka okulunda bestekâr Zekai Dede ile tanışır ve ondan müzik dersleri alır. Ahmet Rasim burada kendi çabasıyla Fransızca öğrenir ve başarılı bir eğitim dönemi yaşar. Bu okuldaki öğrenimini 1883 yılında birincilikle bitirir.
◾ Hobisi yazı yazmak olan Ahmet Rasim'in asıl mesleği, Posta ve Telgraf Nezareti'nde memurluktur. Aynı zamanda bu kurumda kısa bir süre de kâtiplik görevini icra eder.
Zekai Dede kimdir? 1824-1897 arasında yaşamış Osmanlı döneminin en önemli Türk musiki bestekarı ve hocasıdır.
SARSILMAZ KALEMİN YAZI HAYATI
◾ Yazmayı hayatının her istikametinde taşıyan Ahmet Rasim'in ilk yazısı,
"Yolcu" başlıklı bir tercümesidir. Ahmet Rasim'in bu tercümesi, Ahmet Mithat Efendi'nin Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yayınlanır.
◾ Ardından usta kalem Ahmet Rasim, fenni konularla ilgili
Ceride-i Havadis'te yazı ve tercümeler yayımlamaya başlar.
10 SORUDA "HACE-İ EVVEL" AHMET MİTHAT EFENDİ