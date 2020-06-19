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Tolstoy'un Gençlik kitabından hafızalara kazınan 20 alıntı

Anna Karenina, Savaş ve Barış, Diriliş'in büyük yazarı Tolstoy, yaşamının son otuz yılında kendini insan, aile, din, devlet, toplum,sanat ve estetik konularında kuramsal çalışmalara verdi. Bu dönemde yazdığı roman ve öykülerinde yıllarca üzerinde düşündüğü insanlık sorunlarını edebi bir kurguyla ele aldı. Tolstoy'un yarı otobiyografik denebilecek üçlemesinin (Çocukluk, İlkgençlik, Gençlik) son kitabı olan Gençlik, ilk kez 1857 yılında Sovremennik dergisinde yayımlandı. Tolstoy son kitapta kahramanının üniversiteyle, farklı bir sosyal çevreyle, aşkla tanışmasını, gittikçe genişleyen ufkunu, ilk iki kitaptaki gibi son derece samimi, etkili bir dille anlattı. İşte Tolstoy'un Gençlik kitabından hafızalara kazınan 20 alıntı…

Giriş Tarihi: 19.06.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 14:10
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"Hiçbir şekilde bitirme olanağı olmayan bir cümlenin ortasında durdum."

Tolstoy'un Peygamberimize hayranlığını anlattığı eserden alıntılar

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"Anlamadığınız duygulara gülmeye nasıl cesaret edersiniz?"

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"Öyküm de benimle birlikte yaşayacak olursa, yetmiş yaşında bir ihtiyar olduğum zaman bile hayallerim aynı şimdiki gibi çocukça olacaktır."

Tolstoy'un Müslüman olduğu gizlendi mi?

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"İnsan iyi şeylerden çok kötü şeyleri benimsemeye yatkın."

Tolstoy'dan çocukluğa doğru yolcuğa çıkaracak 20 alıntı

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"İlk gençliğimizde yalnızca tutkuyla severiz, bu yüzden de yalnızca kusursuz insanları severiz."

Leo Tolstoy (1828-1910) üzerine

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